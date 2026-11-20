Barrer parece una tarea sencilla, pero hay residuos que suelen resistirse: pelos, pelusas y pequeñas partículas de polvo que se dispersan por el suelo o quedan adheridas a las cerdas de la escoba. Para facilitar su recolección, existe un truco doméstico que no requiere productos especiales: cubrir el cabezal de la escoba con una bolsa de plástico.

El principio detrás de esta técnica es la electricidad estática. Al deslizar el plástico sobre el piso, puede atraer y retener parte de las partículas livianas, lo que ayuda a juntarlas en lugar de desplazarlas de un lado a otro. Además, evita que los pelos y las pelusas se enreden directamente en las cerdas, donde después pueden resultar difíciles de retirar.

Para probar este método se necesita una escoba tradicional y una bolsa de plástico limpia, fina y resistente, de un tamaño suficiente para cubrir el cabezal. El procedimiento es sencillo:



Elegir la bolsa: debe estar limpia y tener dimensiones adecuadas para cubrir las cerdas de la escoba.

Cubrir el cabezal: introducir la parte inferior de la escoba en la bolsa, de modo que el plástico quede extendido sobre las cerdas.

Ajustar el plástico: sujetar la bolsa alrededor del cabezal o del mango para evitar que se desprenda durante el uso. Conviene evitar los pliegues excesivos.

Barrer con suavidad: deslizar la escoba sobre el suelo con movimientos lentos, para favorecer la recolección de pelos, pelusas y partículas pequeñas.

Retirar los residuos: al terminar, quitar la bolsa con cuidado y desecharla junto con la suciedad acumulada. Tener otra bolsa preparada puede ayudar a contener los residuos y evitar que se dispersen al retirarla.

Joven con escoba y artículos de limpieza. Foto: Freepik.

La técnica puede probarse en distintas superficies, como cerámica, porcelanato, madera, vinilo y pisos laminados. Para conseguir mejores resultados, se recomienda aplicarla sobre superficies secas, ya que la humedad puede reducir la acumulación de electricidad estática.

También es conveniente evitar los movimientos bruscos al barrer, porque pueden levantar el polvo y dispersarlo hacia otras zonas. Con movimientos suaves y una bolsa bien ajustada, este recurso puede facilitar la limpieza cotidiana y ayudar a recoger residuos que suelen quedar después de pasar la escoba.

Con base en La Nación/GDA