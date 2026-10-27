Cómo lavar las manzanas con bicarbonato para reducir los residuos de pesticidas

Garantizar la inocuidad de los alimentos es una preocupación cada vez más presente en la alimentación cotidiana.

Entre las consultas habituales se encuentra cómo limpiar correctamente frutas y verduras para reducir los posibles residuos de plaguicidas utilizados durante su cultivo.

En ese contexto, diferentes métodos caseros han despertado interés como alternativas para mejorar la limpieza de los alimentos antes de consumirlos. Uno de ellos es el bicarbonato de sodio, un producto económico y de uso habitual en el hogar que ha sido estudiado por su capacidad para disminuir determinados residuos químicos presentes en la superficie de algunas frutas.

Las manzanas son uno de los alimentos en los que se ha investigado este método. La atención se centra en la piel de la fruta, donde pueden permanecer residuos de pesticidas. Por eso, conocer las formas de limpieza disponibles puede ayudar a incorporar mejores prácticas de higiene en la cocina.

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El bicarbonato de sodio se presenta como una alternativa para reducir algunos de esos residuos superficiales. Sin embargo, su efectividad depende de las sustancias presentes y de las condiciones en las que se realiza la limpieza. Por lo tanto, su uso no implica que todos los pesticidas desaparezcan por completo.

La limpieza de las frutas forma parte de las medidas cotidianas para una manipulación adecuada de los alimentos. En el caso de las manzanas, el bicarbonato constituye una de las opciones estudiadas para disminuir ciertos residuos químicos, aunque no debe interpretarse como una garantía de eliminación total.

En base a El Tiempo/GDA