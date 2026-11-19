¿A qué edad empieza normalmente la menopausia? En realidad, no hay una edad fija para el comienzo de esta etapa reproductiva femenina sino un intervalo: entre los 45 y los 55 años. De hecho, las investigaciones sobre la menopausia suelen analizar los resultados en función de la edad de las mujeres participantes.

Pero eso implica un error, porque no se tiene en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la última menstruación. Y puesto que la última regla ocurre a edades diferentes, si se ordenan los resultados de los análisis únicamente por edad, y no a partir del momento de la última menstruación, estamos mezclando etapas distintas y los cambios pueden parecer más graduales de lo que realmente son.

La buena noticia es que un estudio recién publicado en la revista Nature Medicine ofrece una solución para reconstruir la dinámica biológica de la menopausia con un enfoque matemático.

Un filtro astronómico

En este trabajo, los investigadores analizaron dos de las bases de datos de salud más extensas del mundo: el estudio estadounidense NHANES (con unas 38.000 mujeres y 90 tipos de pruebas de laboratorio) y los registros sanitarios de la aseguradora israelí Clalit (con más de un millón de mujeres y 57 tipos de analíticas). En total, se analizaron más de 300 millones de pruebas de laboratorio.

A partir de estos datos, los autores diseñaron un algoritmo llamado YoGlen. Curiosamente, el procedimiento se inspiró en técnicas de la astronomía que eliminan el desenfoque de las imágenes de las estrellas a través del ajuste de la distorsión causada por el telescopio.

Teniendo en cuenta la edad de la menopausia en la población, el modelo permitió reordenar matemáticamente las pruebas de laboratorio en una línea temporal común en la que el punto de referencia es el momento de la última regla. De este modo, el algoritmo distingue entre lo observado directamente en las consultas (los promedios agrupados por edad) y la trayectoria fisiológica reconstruida alrededor del momento del último periodo menstrual.

Foto: Unsplash.

El “precipicio fisiológico” y las primeras señales silenciosas

Al ordenar los análisis en relación con la última menstruación, el modelo sacó a la luz lo que los científicos denominan un “precipicio fisiológico” (physiological cliff). Se trata de un cambio en forma de escalón (o de salto repentino) en 52 de las 90 pruebas de laboratorio evaluadas.

Los autores emplean la expresión “precipicio fisiológico” para describir los cambios en las curvas de las gráficas de los resultados, pero esta interesante metáfora no demuestra un cambio instantáneo o idéntico en la salud de cada mujer.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra el hecho de que la bien conocida ferritina (el marcador de las reservas de hierro) muestra un salto estadístico hacia arriba (0,6 desviaciones estándar) cuando finaliza la menstruación, lo cual era de esperar al coincidir con el cese del sangrado mensual. Además, se registraron discontinuidades repentinas en parámetros del metabolismo óseo, la función hepática, los lípidos en sangre, la función renal y el equilibrio hídrico.

Para comprobar si estos saltos eran consecuencia del envejecimiento general, el estudio aplicó el mismo modelo matemático a los resultados de analíticas similares en un grupo de hombres. Dado que los hombres no experimentan menopausia, el algoritmo proyectó sus datos usando los 50 años como un punto de referencia temporal puramente artificial. O sea, que simularon que a los hombres les llegaba la menopausia a los 50 años.

Los resultados obtenidos mostraron en los hombres evoluciones progresivas y continuas en sus biomarcadores y no saltos abruptos, lo que confirmó que el “precipicio fisiológico” responde específicamente a la transición reproductiva femenina y no simplemente al paso del tiempo.

Otro resultado interesante del modelo fue la aparición de alteraciones hormonales más de diez años antes de la última regla. En este sentido, el análisis estimó que tanto el estradiol como la hormona antimülleriana (AMH) inician un descenso unos 12 y 15 años antes del último periodo menstrual, respectivamente. Además, la hormona foliculoestimulante (FSH) comienza a elevarse unos 14 años antes.

Mujer en una consulta sexológica. Foto: Magnific.

La terapia hormonal influye en los resultados

El trabajo también tiene en cuenta el tratamiento hormonal de la menopausia, de modo que el uso de hormonas se asoció con una disminución del “precipicio fisiológico” en sistemas como el óseo, el renal y el hepático, con una respuesta parecida a la etapa premenopáusica.

Una excepción fue la proteína C reactiva (un indicador de inflamación), marcador que se mostró más elevado en las mujeres tratadas con hormonas, lo cual puede deberse al paso por el hígado de los medicamentos hormonales.

Es importante destacar que los datos sobre los tratamientos con hormonas se obtuvieron directamente de las historias médicas y no se basaron en ensayos clínicos, por lo que el trabajo no establece recomendaciones ni pautas terapéuticas.

La salud se resiente tras la menopausia

Después de la menopausia, la proporción de mujeres con diagnósticos como osteoporosis o problemas cardiovasculares fue mayor. Además, los síntomas depresivos y las dificultades para conciliar el sueño mostraron, en promedio, un aumento temporal alrededor de la última regla aunque, después, su evolución volvió a ser más gradual.

Las anteriores tendencias fueron detectadas en el conjunto de mujeres estudiado, pero no son un recorrido que todas las mujeres obligatoriamente experimenten. Además, que cambie un valor en una analítica no significa necesariamente que exista una enfermedad, y que una diferencia sea estadísticamente significativa no indica, por sí sola, que pueda ser importante para la salud.

Un aspecto especialmente interesante de este estudio es que muestra cómo la reordenación matemática de grandes bases de datos puede desvelar patrones biológicos que permanecían ocultos. El nuevo desafío ahora consiste en confirmar estas trayectorias mediante estudios longitudinales, que son aquellos que siguen de cerca a las mismas mujeres a lo largo de mucho tiempo.

“¿No sería maravilloso celebrar la entrada en esta etapa de la vida?”, preguntó en una entrevista concedida a TIME la actriz Halle Berry. Una invitación –que secundamos– a hablar de la menopausia con menos estigma y a reconocerla como una transición vital que merece total atención.

Francisco José Esteban Ruiz & Eva Vargas Liébanas, The Conversation