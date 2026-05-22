Cómo bajar de peso rápidamente y también mantener los resultados a largo plazo, según experto

Cada vez aparecen con más frecuencia las dietas estrictas, los entrenamientos extremos y las promesas de cambios físicos rápidos. Sin embargo, especialistas en salud advierten que muchas de las estrategias utilizadas para adelgazar terminan fracasando porque parten de expectativas poco realistas o hábitos difíciles de sostener.

El endocrinólogo Víctor Bravo sostiene que uno de los principales problemas no es la falta de disciplina, sino la manera en que se entiende el proceso de pérdida de peso. Según explica el especialista, muchas personas creen que bajar de peso depende exclusivamente de comer menos. Sin embargo, reducir calorías sin incorporar actividad física puede ofrecer resultados limitados y difíciles de mantener.

Bravo remarca que el ejercicio cumple un rol importante no solo en el gasto energético, sino también en la salud general, la masa muscular y el bienestar físico y emocional. Aunque algunas personas pueden perder peso rápidamente al inicio, mantener esos resultados suele ser mucho más complejo cuando los hábitos no son sostenibles en el tiempo.

Otro de los errores frecuentes, según Bravo, es asociar el cuidado personal con el sacrificio constante. El especialista advierte que muchas personas abandonan sus objetivos porque intentan cumplir rutinas demasiado exigentes o rígidas. Cuando aparece un desliz o una pausa, sienten que “fracasaron” y pierden motivación.

Plato de comida saludable. Foto: Freepik.

Desde esta perspectiva, el problema no sería la falta de voluntad, sino una idea extrema del compromiso, basada más en el castigo que en el bienestar.

Para los expertos, entrenar únicamente para “compensar” lo que se come puede generar una relación negativa con la actividad física. Bravo sostiene que el ejercicio debería entenderse como una herramienta de salud y cuidado corporal, más allá del peso o de la apariencia física. Caminar, fortalecer la musculatura y mantenerse activo de forma regular aparecen como hábitos más sostenibles que los entrenamientos intensivos difíciles de mantener en el tiempo.

Chica joven hace ejercicio físico. Foto: Freepik.

Los especialistas coinciden en que bajar algunos kilos durante unas semanas suele ser más sencillo que conservar hábitos saludables durante años. En ese sentido, el endocrinólogo resume algunos pilares básicos para un enfoque más estable:



Incorporar ejercicios de fuerza.

Mantener una rutina diaria activa.

Caminar con frecuencia.

Sostener una alimentación equilibrada.

Más allá de las dietas temporales, el foco estaría puesto en construir una rutina compatible con la vida cotidiana y orientada a la salud a largo plazo.

Con base en El Tiempo/GDA