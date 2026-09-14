Chequeos gratuitos de lunares: cómo acceder a los controles que habrá en la Expo Prado

La prevención y el control de la piel serán parte de las propuestas de la Expo Prado 2026.

En el marco de la campaña “Salvá tu Piel”, del martes 15 al jueves 17 de setiembre se realizarán chequeos gratuitos de lunares a cargo de profesionales de la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas.

Los controles se llevarán a cabo de 14 a 17 horas en el stand de La Roche-Posay y serán por orden de llegada. La iniciativa busca acercar el control dermatológico al público y reforzar la importancia de incorporar la fotoprotección y la revisión de lunares como parte de los hábitos de cuidado de la piel durante todo el año.

Doctora chequeando el lunar de una paciente. Foto: Freepik.

La exposición a la radiación ultravioleta adquiere especial relevancia en las personas que desarrollan actividades laborales al aire libre. Una revisión científica publicada en 2026 en el Journal of Agromedicine, centrada en trabajadores agrícolas, señala que quienes trabajan al aire libre pueden recibir entre seis y ocho veces más radiación ultravioleta que quienes trabajan en interiores. El trabajo destaca la necesidad de fortalecer las prácticas de protección solar en este tipo de actividades.

Durante los diez días de la Rural del Prado, que se desarrolla del 11 al 20 de setiembre, también habrá información sobre fotoprotección y cuidado de la piel, juegos interactivos y muestras de protectores solares.

La propuesta incluye además actividades dirigidas a niñas y niños. Las escuelas que visiten el stand podrán participar en instancias educativas sobre protección frente al sol y recibir el libro El escuadrón explorador, desarrollado para acercar hábitos de cuidado y fotoprotección a las infancias.

Una campaña que continúa

“Salvá tu Piel” es una campaña que La Roche-Posay desarrolla en Uruguay desde 2021 con el objetivo de promover la prevención del cáncer de piel, la consulta dermatológica y el acceso a controles. Según datos proporcionados por la campaña, desde su primera edición se realizaron más de 4.300 chequeos gratuitos de lunares en Uruguay.

Después de la Expo Prado, “Salvá tu Piel” continuará con otra jornada de chequeos gratuitos el 10 y 11 de octubre en la explanada de Tres Cruces. Allí se instalarán consultorios atendidos por profesionales de la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas y los controles también serán por orden de llegada.