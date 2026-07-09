Una tarta con chocolate y butiá representará a Uruguay en la final internacional del Premio Paco Torreblanca

El chef pastelero Juan Martín Grassano Bernasconi fue el ganador de la edición Uruguay 2026 del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, un certamen que eligió la mejor tarta de chocolate del país y definió al representante uruguayo para la gran final internacional, que se disputará en octubre en España.

La competencia se realizó el 3 de julio en el Instituto Gato Dumas y reunió a siete profesionales de la pastelería uruguaya. El objetivo del certamen fue reconocer la mejor tarta de chocolate de Uruguay, promover el talento local y darle proyección internacional.

Grassano es docente titular de pastelería y cocina en el Instituto Gato Dumas de Montevideo, donde forma profesionales desde hace más de una década. Especializado en chocolate y pastelería técnica, ha desarrollado su carrera combinando la docencia, la investigación y la práctica artesanal. Además de haberse formado en Gato Dumas, también cursó programas de Ducasse Education.

Su vínculo con el cacao comenzó al finalizar sus estudios y lo llevó a profundizar en técnicas, formulación y tratamiento de la materia prima para desarrollar productos de alta calidad.

Santiago Pérez, Juan Martín Grassano Bernasconi y María Paula Zunino. Foto: Joaquín Silvera

El primer puesto lo obtuvo con Theo, una creación inspirada en el origen del cacao y en la evolución de sus aromas, desde la frescura del mucílago hasta la complejidad del chocolate. La propuesta también incorpora ingredientes nativos uruguayos, como el butiá, con el objetivo de demostrar el potencial del producto local dentro de la alta pastelería contemporánea.

La tarta combina chocolate de origen de República del Cacao (70% cacao y glaseado con chocolate Ecuador 56%), butiá, vainilla, centeno y cacao. Entre sus elaboraciones incluye una mousse aireada de chocolate, un cremoso de vainilla, un gelificado de butiá, bizcocho de chocolate, crumble prensado de centeno y cacao y un glaçage de chocolate.

Además de la técnica, la propuesta buscó destacar la identidad de ingredientes locales. El butiá aporta un contrapunto ácido que equilibra la intensidad del chocolate, mientras que la combinación de distintas elaboraciones genera un recorrido de texturas.

El podio.

El segundo puesto fue para María Paula Zunino, actualmente referente de cocina en el Parador Escuela de Alta Gastronomía Dr. Pedro Figari, en Punta del Este, y docente de Cocina Profesional en UTU. El tercer lugar fue para Santiago Pérez, chef pastelero y fundador de Sablé Pastelería Moderna, emprendimiento que actualmente cuenta con dos locales en Montevideo.

La edición uruguaya fue organizada por Escuela Torreblanca, The Pastry Lab, Instituto Gato Dumas y Aryes, con República del Cacao como patrocinador principal. El jurado estuvo integrado por Nicolás Zunino, Cecilia Pellegrin, Marcela Baruch, Fabián Gesto, Vanina Cantero, Leticia Copiz y Leticia Cicero.

Una de las novedades de esta nueva edición del encuentro fue la incorporación, por primera vez, de la figura de Dirección Técnica, que estuvo a cargo de Diego Vega, quien fue el responsable de supervisar el cumplimiento de las bases del concurso y garantizar la aplicación de los distintos criterios de evaluación.