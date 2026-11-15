Triglicéridos altos: qué alimentos conviene limitar y cuáles incorporar para cuidar la salud cardiovascular

Los niveles elevados de triglicéridos en la sangre son uno de los factores de riesgo asociados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y problemas metabólicos.

Estos lípidos circulan por el torrente sanguíneo y se forman cuando el organismo convierte las calorías que no necesita utilizar de inmediato en grasa para almacenarla.

La alimentación cotidiana tiene una influencia directa sobre sus valores. Cuando determinados productos se consumen con frecuencia, pueden favorecer una mayor producción de triglicéridos en el hígado y hacer que sus niveles superen el rango saludable.

Por eso, conocer qué alimentos conviene limitar y cuáles pueden incorporarse al menú diario es un paso importante para cuidar el perfil lipídico.

¿Qué alimentos pueden aumentar los triglicéridos?

Según un artículo de la Federación Mexicana de Diabetes, el consumo reiterado de azúcares y harinas refinadas estimula la producción de grasa en el hígado. Entre los productos que pueden contribuir a elevar los triglicéridos se encuentran:

Azúcares refinados y dulces: el azúcar de mesa, la bollería industrial y los refrescos pueden provocar aumentos repentinos de glucosa e insulina. El exceso de fructosa y sacarosa llega al hígado, donde puede transformarse en triglicéridos.

Bebidas alcohólicas: incluso en cantidades moderadas, el alcohol estimula la producción hepática de ácidos grasos y reduce la capacidad del organismo para eliminarlos, lo que puede elevar los niveles de triglicéridos en sangre.

Harinas y cereales refinados: el pan blanco, la pasta convencional y el arroz blanco tienen poca fibra. Su rápida digestión genera una respuesta glucémica similar a la del azúcar y puede favorecer la acumulación de grasa en la sangre.

Grasas trans y saturadas en exceso: según la biblioteca de salud MedlinePlus, las margarinas, las frituras comerciales, la comida rápida y los cortes de carne grasos pueden alterar el perfil lipídico y dificultar la eliminación adecuada de las lipoproteínas en la sangre.

Alimentos ultraprocesados y snacks salados: las papas fritas de bolsa y otros aperitivos combinan harinas refinadas, sodio y grasas de baja calidad. Además, su consumo puede aumentar la ingesta calórica, cuyo excedente el organismo almacena en forma de triglicéridos.

Comestibles ultraprocesados y gaseosa. Foto: Freepik.

¿Qué alimentos pueden ayudar a reducir los triglicéridos?

En cambio, incorporar opciones saludables a la alimentación diaria puede contribuir a regular el perfil lipídico sin dejar de lado nutrientes esenciales.

La Fundación Española del Corazón recomienda incluir los siguientes alimentos:

Pescados azules: el salmón, la sardina y el atún aportan ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a disminuir la producción de triglicéridos en el hígado.

Cereales integrales y legumbres: la avena, la cebada, las lentejas y los garbanzos contienen fibra soluble, que favorece la regulación de la absorción de azúcares y grasas a nivel intestinal.

Frutos secos: las nueces y las almendras, consumidas en porciones controladas, aportan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular.

Verduras de hoja verde y hortalizas: el brócoli, las espinacas y las acelgas aportan fibra, antioxidantes y micronutrientes, con un bajo aporte calórico. También ayudan a generar saciedad y pueden evitar el consumo de snacks entre comidas.

Frutas de bajo índice glucémico: las fresas, las moras y los arándanos aportan fibra y antioxidantes, y no provocan cambios pronunciados en los niveles de azúcar y grasa en sangre.

Cómo elegir los alimentos adecuados para controlar los triglicéridos

Diseñar una estrategia de alimentación para controlar los triglicéridos elevados no consiste únicamente en eliminar determinados productos. También es necesario considerar las características y necesidades de cada persona.

Imagen: Commons.

De acuerdo con los especialistas, el organismo metaboliza los nutrientes de manera diferente según factores como la genética, el peso, la actividad física y los antecedentes de salud.

Por este motivo, tanto la Federación Mexicana de Diabetes como la Fundación Española del Corazón recomiendan consultar con un médico o un nutricionista para elaborar un plan alimentario adecuado a cada caso.

La elección de los alimentos y los cambios en los hábitos cotidianos deben formar parte de una estrategia individualizada, con supervisión profesional.

En base a El Universal/GDA