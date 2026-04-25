Qué le pasa al cuerpo al comer pan de masa madre todos los días y cuáles son sus efectos y beneficios

El consumo diario de pan de masa madre puede tener efectos en el organismo, especialmente en la forma en que el cuerpo gestiona la energía.

A diferencia del pan tradicional, este tipo de pan se elabora mediante un proceso de fermentación natural que modifica la estructura de sus carbohidratos, favoreciendo una liberación más gradual de la glucosa.

Este mecanismo puede contribuir a mantener niveles de azúcar en sangre más estables a lo largo del día, lo que se traduce en una energía más constante y en una mayor sensación de saciedad. Como consecuencia, también puede influir en el control del apetito.

Según un estudio publicado en la revista científica MDPI, el pan de masa madre se asocia con una respuesta glucémica más moderada en comparación con el pan convencional. Este efecto está vinculado a los cambios que se producen durante la fermentación, que inciden en la forma en que el organismo digiere los almidones.

El pan de fermentación natural (masa madre) con algún cereal, frutos secos o pasas, es el más nutricionalmente valioso. Foto: Pxhere.

Un impacto que va más allá de la energía

Incorporar pan de masa madre en la alimentación diaria, dentro de una dieta equilibrada, puede aportar beneficios tanto a nivel digestivo como metabólico. Su proceso de elaboración transforma sus componentes y puede favorecer una mejor tolerancia en comparación con otros tipos de pan.

Entre los efectos asociados a su consumo regular se encuentran una digestión más ligera, el apoyo al equilibrio de la microbiota intestinal y una mayor estabilidad en los niveles de energía. También puede contribuir a mejorar la absorción de minerales y a generar mayor saciedad entre comidas.

Además, se le atribuye la presencia de compuestos bioactivos con efecto antioxidante y un posible rol en la modulación de la respuesta inflamatoria, siempre en el marco de hábitos alimentarios saludables.

Aspectos a tener en cuenta

Aunque suele considerarse una opción más equilibrada, el consumo diario de pan de masa madre también requiere atención en función de la cantidad y del contexto general de la dieta.

Foto: Pexels.

Como cualquier alimento que aporta carbohidratos, su ingesta en exceso puede aumentar el aporte calórico total y tener impacto en el peso corporal. También contiene gluten, por lo que no es apto para personas con intolerancias específicas.

A esto se suma que, dependiendo de su preparación, puede aportar sodio en cantidades variables. Además, un consumo frecuente podría desplazar otros alimentos si no se mantiene una alimentación variada.

En este sentido, su inclusión puede formar parte de una dieta equilibrada, siempre que se considere la porción y se combine con otros alimentos que aseguren un adecuado aporte nutricional.

En base a El Tiempo, GDA/ Maria Luisa Alvarez Mejia