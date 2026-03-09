Puré de papas más cremoso: el ingrediente secreto de la cocina francesa que recomiendan los chefs

El puré de papas es una de las guarniciones más populares de la cocina casera en distintas partes del mundo. Sin embargo, en la cocina francesa esta preparación aparentemente simple se aborda con bastante más cuidado: la textura, el equilibrio de sabores y la técnica son claves para lograr un resultado realmente suave. Entre los trucos que recomiendan varios cocineros está sumar ajo confitado, un ingrediente que transforma el puré de papas más cremoso y le aporta una profundidad de sabor muy particular.

Según señala el portal gastronómico Evasión, en Francia el puré de papas no se ve solamente como un acompañamiento más del plato, sino como una preparación que requiere precisión. Aunque se hace con ingredientes básicos, detalles como la cocción de las papas, la temperatura de la leche o la forma de pisarlas pueden marcar la diferencia entre un puré de papas cremoso y uno pesado o con grumos.

El truco del ajo confitado que usan los chefs

Uno de los recursos que recomiendan varios cocineros para mejorar la textura del puré de papas casero es incorporar ajo confitado al final de la preparación. Este ingrediente se obtiene cocinando los dientes de ajo lentamente en aceite de oliva o manteca a baja temperatura, un proceso que suaviza su intensidad.

El resultado es un ajo confitado mucho más delicado que el ajo crudo: pierde su picor característico y desarrolla un sabor levemente dulce. Al mezclarlo con el puré de papas, aporta un aroma sutil y ayuda a reforzar la sensación de cremosidad, algo muy valorado en la cocina francesa tradicional.

Foto: Pexels.

Ingredientes para un puré de papas cremoso

Para preparar este puré de papas cremoso con ajo confitado, la receta difundida por Evasión propone ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina:



1 kilo de papas

6 dientes de ajo confitado

100 gramos de manteca

200 ml de leche caliente

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta a gusto

La combinación de manteca, leche caliente y ajo confitado permite obtener un puré de papas más cremoso, con una textura suave y un sabor más profundo que el de la versión tradicional.

Paso a paso para lograr mejor textura

El primer paso es preparar el ajo confitado. Para eso se pelan los dientes de ajo y se cocinan lentamente en un recipiente pequeño con aceite de oliva a fuego muy bajo, hasta que queden tiernos y suaves.

Mientras tanto, se hierven las papas con piel en agua con sal hasta que estén bien blandas. Este método ayuda a que absorban menos agua durante la cocción, lo que favorece una mejor textura en el puré de papas cremoso.

Una vez cocidas, se pelan aún calientes y se pisan o trituran junto con la leche caliente y la manteca, mezclando hasta lograr una preparación lisa. Por último se incorporan los ajos confitados, que se integran al puré y aportan ese toque aromático que, según los chefs, puede transformar una receta cotidiana en un plato mucho más refinado.

En base a El Tiempo/GDA