Pumpkin Spice: una bebida cremosa de calabaza y especias que también se puede hacer en casa

El Pumpkin Spice es una bebida que combina el sabor de la calabaza con especias aromáticas como canela, jengibre, nuez moscada y clavo.

Aunque suele asociarse con la temporada otoñal del hemisferio norte, en los últimos años también es una opción que se ve en todas partes del mundo.

Esta receta combina leche de almendras, puré de calabaza y banana para conseguir una bebida cremosa. Se puede disfrutar en distintos momentos del día y preparar tanto fría como caliente.

Zapallo kabutiá. Foto: Rawpixel.

Cómo preparar Pumpkin Spice en casa

Ingredientes:

- 1 taza de bebida de almendras.

- 3 a 4 cucharadas de puré de calabaza.

- 1 banana madura. Puede utilizarse congelada para conseguir una textura más cremosa.

- ½ cucharadita de mezcla de especias para Pumpkin Spice: canela, jengibre, nuez moscada y clavo.

- Hielo a gusto, opcional.

- Endulzante a gusto, opcional.

Preparación:

Colocar en la licuadora la bebida de almendras, el puré de calabaza, la banana, las especias y, si se desea, el hielo.

Licuar durante unos segundos, hasta obtener una textura cremosa y lograr que todos los ingredientes queden bien integrados, sin grumos.

Probar la preparación y agregar un poco de endulzante si se desea.

Verter la bebida en un vaso y terminar con una pizca de canela o nuez moscada.

En base de El Universal/GDA