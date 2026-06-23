Por qué tomar dos o tres tazas de café al día puede ser tu mejor aliado contra la fibrosis hepática

La enfermedad del hígado graso, también conocida como esteatosis hepática, se ha convertido en una de las afecciones hepáticas más comunes en todo el mundo. Su creciente prevalencia está directamente relacionada con el aumento de la obesidad, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico.

Los especialistas alertan que esta enfermedad suele desarrollarse sin síntomas evidentes durante sus primeras etapas. Esta característica favorece que muchas personas desconozcan su condición hasta que aparecen complicaciones más severas, como la inflamación hepática, la fibrosis hepática o incluso la cirrosis.

Frente a este escenario, los expertos coinciden en que el tratamiento más efectivo no depende principalmente de medicamentos, sino de cambios sostenidos en el estilo de vida. Entre las medidas más recomendadas se encuentran aumentar la actividad física, controlar las enfermedades metabólicas asociadas y lograr una pérdida de peso gradual de entre el 7% y el 10% del peso corporal mediante una alimentación saludable.

Los alimentos que favorecen el avance del hígado graso

Foto: Unsplash.

La alimentación tiene un papel determinante en la aparición y progresión de la esteatosis hepática no alcohólica. Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition, que analizó datos de más de 500.000 personas, concluyó que el consumo habitual de alimentos ultraprocesados aumenta significativamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Entre los productos más asociados al deterioro de la salud hepática se encuentran los refrescos, las galletas industriales, los cereales azucarados, los embutidos, las sopas instantáneas y la comida rápida, debido a su elevado contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y aditivos industriales.

Según la nutricionista Natalia Antar y diversas recomendaciones académicas, los componentes que deberían limitarse o eliminarse son:



Grasas saturadas y grasas trans : presentes en embutidos, fiambres, productos de panadería industrial y frituras. Favorecen la inflamación y el deterioro de las células hepáticas.

: presentes en embutidos, fiambres, productos de panadería industrial y frituras. Favorecen la inflamación y el deterioro de las células hepáticas. Fructosa y azúcares simples : especialmente el jarabe de maíz de alta fructosa , frecuente en bebidas azucaradas y snacks, que impulsa la acumulación de grasa hepática .

: especialmente el , frecuente en bebidas azucaradas y snacks, que impulsa la acumulación de . Alcohol : los especialistas indican que no existe una cantidad segura para quienes padecen hígado graso , ya que incluso consumos moderados pueden agravar el daño hepático.

: los especialistas indican que no existe una cantidad segura para quienes padecen , ya que incluso consumos moderados pueden agravar el daño hepático. Harinas refinadas: alimentos como pan blanco, pastas refinadas y galletas comerciales generan picos de glucosa e insulina que favorecen el almacenamiento de grasa en el hígado.

Dieta mediterránea: el patrón alimentario más recomendado

En contraste con los alimentos perjudiciales, la dieta mediterránea es considerada uno de los modelos nutricionales más eficaces para combatir el hígado graso. La gastroenteróloga y hepatóloga Sobia Laique, de la Cleveland Clinic, señala que este patrón alimentario ayuda a reducir la progresión de la enfermedad y también disminuye el riesgo cardiovascular.

La dieta mediterránea prioriza el consumo de:



Verduras y hortalizas

Frutas frescas

Legumbres

Cereales integrales

Fibra alimentaria

Aceite de oliva virgen extra

Frutos secos

Semillas

Además, promueve reemplazar las grasas animales por grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud metabólica y hepática.

Omega-3, café y huevo: aliados para proteger el hígado

Huevos revueltos Imagen creada por Chat GPT

La evidencia científica también destaca el papel de ciertos alimentos con efectos protectores sobre el hígado.

Los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados azules como el salmón y la caballa, contribuyen a reducir los triglicéridos hepáticos y a disminuir la inflamación sistémica.

Por otro lado, distintos estudios han observado que el consumo de café negro puede ejercer un efecto hepatoprotector. Tomar entre dos y tres tazas diarias, sin azúcar ni cremas, se ha asociado con una menor acumulación de grasa en el hígado y un menor riesgo de desarrollar fibrosis hepática.

Respecto al huevo, los especialistas sostienen que los antiguos temores sobre su impacto negativo en la salud hepática han quedado atrás. Actualmente se considera que consumir un huevo al día dentro de una dieta equilibrada es seguro y puede resultar beneficioso gracias a su aporte de colina, un nutriente fundamental para el correcto metabolismo de las grasas y la protección del tejido hepático.