Piel firme y digestión liviana: por qué el durazno es la fruta que no puede faltar en tu mesa este verano

Jugoso, aromático y bien de estación, el durazno es mucho más que una fruta sabrosa. Su perfil nutricional —bajo en calorías y rico en vitaminas, minerales y antioxidantes— lo convierte en un aliado frecuente de una alimentación saludable. Consumido fresco o cocido, puede aportar beneficios al sistema inmune, mejorar la digestión y colaborar con el cuidado de la piel, siempre que se lo incorpore de forma adecuada.

Originario de Asia, con registros de cultivo en China desde hace más de cuatro mil años, el durazno se expandió luego hacia Persia y Europa, y llegó al Río de la Plata durante la época colonial. En la actualidad, su producción está extendida en gran parte del Cono Sur, destacándose zonas con clima seco y buena amplitud térmica. Es una fruta muy presente en el consumo cotidiano, tanto fresca como en conservas, dulces y preparaciones caseras.

Qué aporta el durazno desde lo nutricional

El principal componente del durazno es el agua, lo que explica su efecto refrescante y su bajo aporte energético. Un fruto mediano ronda entre 55 y 60 calorías, una cifra menor que la de otras frutas más densas en azúcares, como la banana o las uvas.

Además, aporta fibra, vitaminas A, C y varias del complejo B, junto con minerales como potasio, fósforo y magnesio, fundamentales para el equilibrio del organismo.

Los especialistas coinciden en que, siempre que esté bien lavado, conviene consumirlo con cáscara, ya que allí se concentran buena parte de los antioxidantes y la fibra dietaria, claves para regular la absorción de azúcares y favorecer el tránsito intestinal.

Durazno fresco o en conserva: no son lo mismo

Desde el punto de vista nutricional, el durazno fresco conserva mejor sus vitaminas, antioxidantes y fibra. En cambio, la versión enlatada suele perder parte de la vitamina C durante el procesamiento y, si se presenta en almíbar, aporta más azúcares y calorías.

Por eso, cuando se elige la conserva, se recomienda priorizar aquellas al natural o con bajo contenido de azúcar.

Una fruta que no solo es rica, sino también buena para la dermis. Foto: Pickpik.

Beneficios del durazno en el organismo

Refuerza el sistema inmune

El durazno contiene vitamina C, polifenoles y carotenoides, compuestos con acción antioxidante que ayudan a combatir el daño celular y a proteger al organismo frente a procesos inflamatorios y enfermedades crónicas. Su consumo regular se asocia a un mejor funcionamiento del sistema inmunológico.



Favorece la digestión

Gracias a su contenido de fibra y a su bajo aporte de polioles como el sorbitol, el durazno suele ser bien tolerado por personas con intestino sensible. Puede estimular el tránsito intestinal sin provocar hinchazón ni gases, a diferencia de otras frutas más fermentables.



Contribuye a una piel saludable

Las vitaminas y antioxidantes del durazno participan en la síntesis de colágeno, una proteína clave para la elasticidad y firmeza de la piel. Distintos estudios también analizan el potencial de extractos de esta fruta para proteger frente al daño solar y ayudar a mantener la hidratación cutánea.



Ayuda a regular la presión arterial

El aporte de potasio convierte al durazno en un aliado del sistema cardiovascular. Este mineral contribuye a regular la presión arterial, favorece el equilibrio de líquidos y ayuda a contrarrestar los efectos del exceso de sodio en la dieta.

Quiénes deberían tener precaución

Si bien es una fruta segura para la mayoría de las personas, el durazno puede generar reacciones en quienes presentan alergia a frutas de carozo como la manzana, la ciruela o la cereza.

Los síntomas más habituales incluyen picazón o inflamación en la boca y la garganta. Ante cualquier sospecha, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo de forma habitual.

En base a La Nación/GDA