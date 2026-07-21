Más no siempre es mejor: cuáles son las consecuencias de abusar del té matcha y cuánto conviene tomar

El matcha se ganó un lugar en cafeterías y hogares de todo el mundo. Su intenso color verde, su sabor característico y su reputación como bebida saludable hicieron que muchas personas lo incorporaran a su rutina diaria. Sin embargo, como ocurre con otros alimentos y bebidas, consumirlo en grandes cantidades no necesariamente aporta más beneficios y, en algunos casos, puede generar efectos no deseados.

Esta infusión se obtiene a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis, la misma de la que provienen el té verde, el té negro y el té blanco. A diferencia de otras variedades, las hojas se secan y se muelen hasta obtener un polvo fino que se mezcla directamente con agua caliente.

Entre sus componentes se destacan:



Antioxidantes , que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Cafeína , que estimula el sistema nervioso y favorece el estado de alerta.

, que estimula el sistema nervioso y favorece el estado de alerta. Vitaminas A, C, E, K y del complejo B.

A, C, E, K y del complejo B. Minerales como hierro, calcio y potasio.

Taza de té matcha. Foto: Freepik.

Cinco efectos secundarios del exceso de matcha

Aunque contiene menos cafeína que una taza de café, el matcha sigue siendo una bebida estimulante. En algunas personas puede dificultar el descanso nocturno, sobre todo si se consume durante la tarde o la noche. Además, especialistas señalan que uno de sus compuestos, la L-teanina, puede modificar la sensación de energía y relajación de maneras diferentes según cada organismo.

Tomarlo en grandes cantidades, especialmente con el estómago vacío, puede provocar náuseas, irritación gástrica o malestar digestivo. Los responsables serían los taninos y las catequinas presentes en el té, que pueden resultar irritantes para la mucosa del estómago cuando se consumen en exceso. Por ese motivo, se recomienda ingerirlo junto con alimentos y evitar excederse en la cantidad diaria.

Como suele beberse caliente, el matcha también puede favorecer la irritación del esófago si se consume a temperaturas muy elevadas. Si aparecen síntomas como dolor al tragar, acidez persistente, ronquera o tos, conviene suspender su consumo y consultar con un profesional de la salud.

Taza de té matcha. Foto: Freepik.

La cafeína produce un aumento transitorio de la presión arterial en algunas personas, especialmente en quienes son más sensibles a este compuesto. Por eso, quienes tienen hipertensión o presentan intolerancia a la cafeína deberían consultar con su médico antes de incorporarlo regularmente a la dieta.

Por último, aunque su efecto estimulante suele percibirse como más gradual que el del café, también puede provocar ansiedad, nerviosismo, temblores, palpitaciones y sensación de sobreestimulación. En algunas personas estos efectos incluso pueden prolongarse durante varias horas.

¿Cuánto matcha conviene tomar? No existe una cantidad única adecuada para todas las personas, pero los especialistas coinciden en que no es necesario consumir grandes dosis para aprovechar sus propiedades. En general, una taza al día suele ser suficiente para la mayoría de los adultos sanos. El matcha puede formar parte de una alimentación saludable, pero, como ocurre con muchas otras bebidas, sus beneficios dependen en gran medida de consumirlo con moderación.

Con base en El Tiempo/GDA