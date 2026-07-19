Por qué saber tanto sobre salud no alcanza: el error que impide a muchas mujeres sostener hábitos saludables

Nunca hubo tanto acceso a información sobre salud. Nunca fue tan fácil escuchar especialistas, leer estudios, guardar consejos o aprender sobre nutrición, ejercicio, sueño y hormonas. Sin embargo, cada vez más mujeres sienten que saben exactamente lo que deberían hacer y aun así no logran llevarlo a la práctica.

La explicación no siempre está en la falta de conocimiento. Hace algunos años, cuando una mujer llegaba a consulta, gran parte del trabajo consistía en explicar: qué era la menopausia, por qué era importante entrenar fuerza, cómo impactaba el sueño en la salud o qué rol tenía la alimentación en esta etapa de la vida. Hoy pasa algo diferente. La mayoría de las mujeres llega informada. Saben que deberían moverse más, que la proteína es importante, que dormir mejor tendría un impacto enorme en su energía y bienestar, que el estrés afecta su salud y que preservar la masa muscular es una inversión a futuro. Saben mucho más que generaciones anteriores y, sin embargo, muchas veces sienten que no logran avanzar.

Durante mucho tiempo pensé que el problema era la falta de información. Hoy estoy convencida de que, en la mayoría de los casos, el problema es otro: tenemos demasiada información y muy poca claridad. Abrimos Instagram y encontramos una recomendación distinta cada día. Escuchamos un podcast, guardamos un reel, compramos un libro, seguimos a un especialista nuevo y acumulamos consejos que, individualmente, pueden ser buenos. El problema es que terminamos intentando hacer todo al mismo tiempo.

Queremos comer mejor, entrenar más, dormir más horas, tomar los suplementos correctos, bajar el estrés, cocinar saludable, tomar más agua y organizar mejor nuestra agenda. Todo junto. Todo ya.

Y cuando inevitablemente no logramos sostenerlo, llegamos a la conclusión equivocada: pensamos que nos falta voluntad. Pero muchas veces no nos falta voluntad. Nos sobra exigencia.

mujer cansada en el gimnasio Magnific

Las mujeres solemos ser particularmente duras con nosotras mismas. Queremos hacerlo perfecto. Queremos empezar un lunes y sentir resultados rápido. Queremos compensar años de descuido en pocas semanas. Queremos encontrar la estrategia ideal antes de dar el primer paso.

Sin embargo, la salud rara vez mejora de esa manera. La mayoría de las veces se construye con decisiones mucho menos espectaculares y mucho más efectivas. Decisiones pequeñas que se repiten muchas veces. Hábitos imperfectos, pero sostenidos. Avances graduales que, con el tiempo, terminan dando resultados mucho más profundos que cualquier cambio drástico.

Por eso, cuando una mujer me pregunta por dónde empezar, mi respuesta suele ser mucho más simple de lo que espera. No le digo que cambie todo sino que elija. Que identifique qué acción tendría el mayor impacto en su bienestar y que empiece por ahí. No todas las recomendaciones tienen el mismo valor, no todas las acciones generan el mismo beneficio y no todo merece nuestra energía al mismo tiempo.

Después de acompañar a cientos de mujeres a lo largo de estos años, hay algo que tengo claro. Las que logran sostener cambios no son necesariamente las que más saben ni las que tienen más fuerza de voluntad. Son las que consiguen transformar la información en acción. Son las que dejan de buscar la estrategia perfecta para empezar a construir una estrategia posible. Entienden que la salud no cambia cuando aprendemos algo nuevo, sino cuando logramos incorporar ese conocimiento a nuestra vida cotidiana de una manera realista y sostenible.

Mujer cansada desayunando. Foto: Canva

La información es valiosa. La evidencia científica es indispensable. Pero ninguna de las dos transforma por sí sola. La transformación ocurre cuando encontramos la manera de convertir ese conocimiento en decisiones concretas que podamos sostener en el tiempo.

Y quizás por eso, después de tantos años trabajando en salud femenina, estoy cada vez más convencida de algo: las mujeres no necesitan más información. Necesitan mejores herramientas para transformar esa información en cambios reales y sostenibles.

Porque el desafío ya no es saber qué hacer. El verdadero desafío es encontrar una forma de hacerlo compatible con la vida real. Y es allí donde suele estar la diferencia entre quienes acumulan conocimiento y quienes finalmente logran convertirlo en bienestar.