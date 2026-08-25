Los secretos para preparar leche de almendras en casa y la razón por la que no debés tirar su pulpa

La leche de almendras puede prepararse en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de equipamiento especial. El procedimiento consiste básicamente en remojar las almendras, triturarlas con agua y filtrar la preparación para obtener una bebida de textura suave.

Una de las ventajas de hacerla en casa es que permite controlar qué ingredientes contiene y ajustar la cantidad de agua según se prefiera una bebida más cremosa o más ligera. También es posible consumirla sin azúcar, aromatizarla con canela o vainilla o aprovechar la pulpa que queda después del filtrado para otras recetas.

Las almendras contienen diferentes micronutrientes, entre ellos magnesio, fósforo y potasio, además de vitaminas del grupo B. Sin embargo, la composición nutricional de una bebida casera no es exactamente igual a la de las almendras enteras. Parte del fruto queda retenida en la pulpa durante el filtrado, por lo que la cantidad de nutrientes que finalmente llega a la bebida depende de factores como la proporción de almendras utilizada y el proceso de elaboración.

Por eso, no debería considerarse equivalente desde el punto de vista nutricional a comer un puñado de almendras enteras.

Un estudio publicado en Frontiers in Nutrition en 2024 analizó el efecto de un tratamiento térmico de alta temperatura y corta duración sobre una bebida a base de almendras. Los investigadores observaron que la mayoría de los micronutrientes estudiados se mantuvieron relativamente estables, aunque algunos componentes sí pueden modificarse durante el procesamiento.

Las versiones comerciales de bebidas vegetales pueden incluir distintos ingredientes además de las almendras y el agua, como azúcares, aceites, espesantes, estabilizantes o saborizantes. Prepararla en casa permite decidir qué se incorpora. La bebida puede hacerse únicamente con almendras y agua, aunque también es posible agregar una pizca de sal, canela, vainilla o algún ingrediente utilizado para endulzar. De esta manera, la receta se puede adaptar al gusto personal y al uso que se le quiera dar.

Almendras. Foto: Pxhere.

Ingredientes para preparar leche de almendras casera

Para obtener aproximadamente un litro de bebida se puede utilizar:



1 taza de almendras crudas y sin sal.

3 o 4 tazas de agua filtrada.

Agua adicional para el remojo.

Una pizca de sal, opcional.

Canela, vainilla o dátiles, opcionales.

La cantidad de agua determina en buena medida la textura final: cuanto menos agua se utilice, más concentrada y cremosa será la preparación.

Cómo hacer leche de almendras paso a paso

Remojar las almendras. Colocarlas en un recipiente, cubrirlas completamente con agua y dejarlas en remojo entre 8 y 12 horas. Este proceso permite que se ablanden y facilita posteriormente su trituración. Escurrir y enjuagar. Eliminar el agua utilizada para el remojo y lavar las almendras con agua limpia. Triturar. Colocar las almendras en una licuadora y agregar las 3 o 4 tazas de agua filtrada. Procesar hasta obtener una mezcla blanca y homogénea. Filtrar. Pasar la preparación por una bolsa para bebidas vegetales, una gasa o un colador de malla fina. Presionar la pulpa para extraer la mayor cantidad posible de líquido. Aromatizar. La bebida puede consumirse tal cual o agregarle canela, vainilla, una pizca de sal u otro ingrediente para darle sabor. Refrigerar. Guardar la preparación en un recipiente limpio y cerrado dentro de la heladera. Es normal que parte de sus componentes se separen durante el almacenamiento, por lo que conviene agitarla antes de consumirla.

El proceso deja una cantidad considerable de pulpa de almendras. En lugar de descartarla, puede utilizarse en galletas, masas, tortas, granola, postres o batidos. Además de evitar desperdicios, reutilizarla permite aprovechar parte de los componentes sólidos que no quedaron en la bebida después del filtrado.

¿Es mejor la leche de almendras casera que la comercial? No necesariamente. La principal diferencia es que la preparación casera permite controlar los ingredientes y la concentración de almendras, mientras que las versiones comerciales pueden estar fortificadas con nutrientes que no necesariamente están presentes en una bebida casera.

Por eso, si se utiliza como sustituto habitual de la leche de origen animal, conviene revisar la etiqueta del producto elegido y prestar atención a nutrientes como proteínas, calcio y vitamina D, ya que su contenido puede variar considerablemente entre distintas bebidas vegetales. La leche de almendras casera puede ser, entonces, una alternativa sencilla para incorporar una bebida de origen vegetal a la alimentación. Su valor nutricional dependerá de cómo se prepare y de qué lugar ocupe dentro del conjunto de la dieta.

Con base en El Tiempo/GDA