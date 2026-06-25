Los hábitos alimenticios de la niñez que aumentan un 35% el riesgo de padecer hipertensión de adultos

El consumo habitual de bebidas azucaradas y jugos de frutas durante la infancia y la adolescencia se asocia de forma significativa con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en la edad adulta, según un estudio realizado por investigadores estadounidenses que siguió a más de 25.000 personas durante un período de 25 años.

La investigación, publicada en la revista Circulation de la Asociación Estadounidense del Corazón, destaca una diferencia clave entre el consumo de fruta entera y el de bebidas con azúcares añadidos o jugos procesados. Mientras la fruta en su forma natural parece ejercer un efecto protector sobre la salud cardiovascular, los líquidos azucarados impactan negativamente a largo plazo. De hecho, reemplazar refrescos, bebidas deportivas y jugos por opciones como agua, leche o fruta entera se asocia con una reducción significativa del riesgo de presión arterial alta.

El estudio se basó en el seguimiento del proyecto Growing Up Today, que incluyó participantes de entre 9 y 16 años al inicio del análisis. A lo largo de 25 años, los investigadores evaluaron de manera periódica su dieta, mediante cuestionarios realizados cada 1 a 4 años, registrando el consumo de refrescos, bebidas deportivas, jugos y frutas enteras.

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Los resultados mostraron una relación clara entre el consumo elevado de estas bebidas y el aumento del riesgo cardiovascular. En particular, los jóvenes que consumían dos o más porciones diarias de jugos azucarados presentaron un 52% más de probabilidad de desarrollar hipertensión en la edad adulta, en comparación con quienes los consumían menos de tres veces por semana. Asimismo, quienes ingerían 1,5 o más porciones diarias de jugo mostraron un incremento del 35% en el riesgo de presión arterial alta.

Pequeños cambios en la dieta y grandes efectos en la salud cardiovascular

Familia cocina con frutas y verduras. Foto: Freepik.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el impacto de pequeñas modificaciones en la alimentación saludable. Los investigadores observaron que sustituir el jugo de frutas por fruta entera puede reducir en aproximadamente un 19% el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Del mismo modo, reemplazar bebidas azucaradas por agua o leche se asocia con una disminución del riesgo de hasta un 13%.

Estos resultados refuerzan la idea de que los hábitos alimentarios en la infancia tienen efectos duraderos sobre la salud. En un contexto donde la hipertensión se diagnostica cada vez a edades más tempranas, la prevención cardiovascular desde etapas tempranas de la vida se vuelve un factor clave.

El estudio también contribuye a matizar algunas creencias extendidas sobre la fructosa. No toda la fructosa tiene el mismo impacto en el organismo: la que proviene de la fruta entera no se comporta de la misma manera que la presente en jugos industrializados o bebidas azucaradas. Mientras estas últimas elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la fruta entera se asocia con un efecto protector frente a la hipertensión arterial.

Recomendaciones y limitaciones del estudio

A partir de estos hallazgos, los autores recomiendan limitar al máximo el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, así como moderar la ingesta de jugos de frutas, incluso cuando sean 100% naturales. En cambio, se sugiere priorizar la fruta entera dentro de una dieta saludable.

También proponen políticas de salud pública como la implementación de impuestos a bebidas azucaradas, la mejora de la alimentación escolar y el fortalecimiento de programas de educación nutricional, con el objetivo de reducir el consumo desde edades tempranas.

No obstante, los investigadores advierten que se trata de un estudio observacional basado en datos autoinformados, por lo que no es posible establecer una relación directa de causa y efecto. Además, la muestra estuvo compuesta mayoritariamente por personas blancas no hispanas, lo que podría limitar la generalización de los resultados a otras poblaciones con diferentes patrones de consumo de bebidas azucaradas.