Laurel y canela: para qué se usa esta infusión y qué precauciones tener

Las infusiones y los ingredientes de origen botánico han ganado protagonismo como alternativas para aromatizar los ambientes. Entre las preparaciones caseras más extendidas se encuentra la combinación de hojas de laurel y ramas de canela, que puede utilizarse tanto para perfumar espacios del hogar como para preparar una bebida caliente.

Una de las recetas mencionadas consiste en hervir cuatro hojas de laurel con dos ramas de canela. La preparación concentra los compuestos volátiles de ambos ingredientes, responsables de sus aromas característicos.

El laurel (Laurus nobilis) contiene compuestos como eucaliptol y linalool, mientras que la canela (Cinnamomum verum) aporta cinamaldehído, asociado a su aroma especiado y a su actividad antioxidante.

Al calentar la mezcla, sus compuestos volátiles se liberan en el ambiente y contribuyen a aromatizar los espacios. La preparación se utiliza para ayudar a neutralizar olores persistentes, como los de humedad o comida.

Cuando se consume como bebida caliente, también se le atribuyen propiedades carminativas. Según distintos estudios, estas características podrían ayudar a reducir la acumulación de gases, disminuir la distensión abdominal y facilitar la digestión.

Investigaciones publicadas en revistas especializadas como Diabetes Care señalan que los polifenoles presentes en la canela pueden contribuir a mejorar la respuesta a la insulina y a estabilizar los picos de glucosa después de las comidas.

Laurel. Foto: Pixbay

Cómo preparar la infusión

Para preparar la bebida se necesitan cuatro hojas de laurel, secas o frescas; dos ramas de canela entera y un litro de agua potable.

Procedimiento:

Colocar el agua, las hojas de laurel y las ramas de canela en un recipiente.

Calentar hasta que el agua alcance el punto de ebullición.

Bajar el fuego al mínimo y mantener la preparación durante 10 a 15 minutos con el recipiente tapado.

Retirar del fuego y dejar reposar durante cinco minutos.

Colar antes de consumir.

La preparación también puede utilizarse para aromatizar ambientes. En ese caso, el recipiente debe permanecer bajo supervisión durante la cocción.

Qué precauciones tener

Que se trate de ingredientes de origen natural no significa que su uso esté exento de precauciones. Las embarazadas deberían evitar el consumo oral de canela en dosis elevadas, debido a que puede estimular contracciones uterinas.

También se recomienda precaución con la exposición prolongada a vapores concentrados en espacios cerrados en personas con asma o hiperreactividad bronquial.

Por último, si la preparación se utiliza para aromatizar el hogar, el recipiente no debe quedar desatendido. Es importante evitar que el agua se consuma por completo y que las especias lleguen a quemarse.

En base a El Tiempo/GDA