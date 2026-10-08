Jugo de repollo con limón: cuáles son sus beneficios y cómo prepararlo

Las frutas y verduras deberían formar parte de la alimentación diaria, aunque no todas las personas disfrutan consumirlas. Una alternativa para incorporarlas son los jugos, que permiten combinar diferentes ingredientes en una misma bebida.

Una de esas opciones es el jugo de repollo con limón, una preparación sencilla que reúne los componentes presentes en ambos alimentos.

De acuerdo con el sitio estadounidense Healthline, el repollo contiene compuestos como el sulforafano y el kaempferol, a los que se atribuye un efecto sobre la inflamación y la regularidad de los movimientos intestinales.

El repollo y el limón también son fuentes de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a reducir el daño celular ocasionado por los radicales libres.

Foto: Pxhere.

La vitamina C es otro de los nutrientes destacados en esta preparación y se relaciona con el funcionamiento del sistema inmunológico.

El jugo también es presentado como una opción para mejorar la retención de líquidos y alcalinizar la sangre, efectos que el texto original relaciona con la presencia de ácido cítrico en el limón.

Cómo preparar jugo de repollo con limón

La receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse rápidamente en una licuadora.

Ingredientes:

1 hoja de repollo, lavada y desinfectada.

2 limones.

½ taza de agua.

Preparación:

Colocar en la licuadora la hoja de repollo, el jugo de los dos limones y el agua. Licuar hasta integrar todos los ingredientes.

La preparación se recomienda servir sin colar y sin agregar endulzantes. También se indica beberla inmediatamente después de prepararla y, preferentemente, por la mañana.

Antes de incorporar cambios en la alimentación, se recomienda consultar con un médico para descartar posibles riesgos para la salud.

En base a El Universal/GDA