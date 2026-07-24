Jugo antigripal: los ingredientes que aportan vitamina C y antioxidantes para acompañar la temporada de resfríos

Con la llegada de los días más fríos y los cambios de temperatura, aumentan los resfríos y muchas personas recurren a preparaciones caseras para aliviar algunos de sus síntomas. Entre ellas, el llamado jugo antigripal se ha vuelto una de las opciones más populares.

La bebida combina frutas, miel, jengibre y ajo, ingredientes que aportan vitaminas, antioxidantes y otros compuestos bioactivos. Si bien no reemplaza los tratamientos médicos ni previene por sí sola las infecciones respiratorias, puede formar parte de una alimentación equilibrada durante un cuadro de resfrío.

Los ingredientes del jugo antigripal

Guayaba:

Es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C. Según la nutricionista Karla Leal, del sitio de divulgación científica Tua Saúde, este nutriente favorece la producción y el funcionamiento de las células de defensa del organismo, contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Naranja:

Además de vitamina C, aporta vitaminas A, del complejo B y ácido fólico. De acuerdo con la nutricionista Tatiana Zanin, también de Tua Saúde, estos nutrientes participan en la producción de glóbulos blancos, fundamentales para la respuesta inmunitaria.

Limón:

Contiene limoneno, un compuesto natural con propiedades antibacterianas y antifúngicas que ayuda a inhibir el crecimiento de algunos microorganismos asociados con afecciones respiratorias.

Jengibre:

Es uno de los ingredientes más utilizados para aliviar las molestias del resfrío. Según el International Hospital, posee propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, puede ayudar a aliviar el dolor de garganta, favorecer la expulsión de mucosidad y contribuir a descongestionar las vías respiratorias. Además, su efecto broncodilatador facilita el paso del aire.

Kiwi:

Su alto contenido de vitamina C y carotenoides aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células frente a los radicales libres y favorecen la respuesta del organismo frente a los virus que provocan la gripe.

Ajo:

Aunque su sabor es intenso, suele incluirse por sus compuestos con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios e inmunomoduladores. Según Karla Leal, estos componentes contribuyen al funcionamiento del sistema inmunológico y ayudan a reducir los procesos inflamatorios en las vías respiratorias.

Miel:

Además de endulzar naturalmente la preparación, la miel posee propiedades antibacterianas, antioxidantes y calmantes, por lo que puede aliviar la sensación de irritación y resequedad en la garganta.

Foto: Freepik.

Cómo preparar el jugo antigripal

Ingredientes:

4 guayabas.

4 naranjas.

4 limones.

2 kiwis.

2 cucharadas de jengibre.

1 diente de ajo.

4 cucharadas de miel de abeja.

Agua.

Preparación:

Lavar y desinfectar todos los ingredientes. Cortar las frutas en trozos y colocarlas en la licuadora junto con el jengibre, el ajo y un poco de agua. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si se desea una textura más suave, colar el jugo antes de agregar la miel. Mezclar bien y consumir inmediatamente para aprovechar mejor sus nutrientes.

Si se utiliza un extractor, se recomienda retirar previamente la cáscara y las semillas de los cítricos, así como la piel del kiwi, antes de procesarlos.

En base a El Universal/GDA