Helado casero de mascarpone y frutos rojos: una receta fácil que no necesita máquina
Con pocos ingredientes y unos minutos de preparación, este postre cremoso es ideal para hacer en casa. La receta rinde seis porciones y necesita cuatro horas de congelador antes de servir.
Preparar helado en casa no requiere necesariamente una máquina ni técnicas complicadas.
Esta receta combina queso mascarpone, crema de leche y leche condensada con una salsa de frutos rojos para conseguir un postre cremoso y fresco.
La elaboración lleva pocos minutos, aunque necesita al menos cuatro horas de congelador para alcanzar la consistencia adecuada. La preparación rinde aproximadamente seis porciones.
Ingredientes para el helado de mascarpone y frutos rojos:
500 gramos de queso mascarpone.
200 mililitros de crema de leche bien fría.
120 gramos de leche condensada.
Una cucharadita de esencia de vainilla.
Una cucharadita de ralladura de limón.
300 gramos de frutos rojos, frescos o congelados.
40 gramos de azúcar.
15 mililitros de jugo de limón.
Cómo preparar el helado casero paso a paso
1. Preparar la salsa de frutos rojos. Colocar los frutos rojos en una cacerola junto con el azúcar y el jugo de limón. Cocinar a fuego medio durante cinco minutos, hasta que la fruta se ablande. Retirar del fuego y dejar enfriar. Si se prefiere una salsa sin semillas, se puede colar.
2. Batir la crema de leche. En un recipiente aparte, batir la crema bien fría hasta conseguir picos suaves. Es importante no sobrebatirla.
3. Preparar la mezcla de mascarpone. En otro bol, integrar el queso mascarpone con la leche condensada, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
4. Integrar los ingredientes. Incorporar la crema batida a la mezcla de mascarpone mediante movimientos envolventes. Añadir la mitad de la salsa de frutos rojos para conseguir un efecto marmolado.
5. Llevar al congelador. Verter la preparación en un recipiente con tapa. Con un palillo, hacer remolinos en la superficie para distribuir la salsa. Tapar y llevar al congelador durante cuatro horas.
6. Servir. Retirar el helado del congelador unos 10 minutos antes de consumirlo. Servir acompañado de frutos rojos.
Cuánto rinde y cómo conservarlo
La receta rinde aproximadamente seis porciones. Según los datos nutricionales publicados, cada una aporta 390 calorías, 28 gramos de grasas, 29 gramos de carbohidratos y 5 gramos de proteínas.
El helado se puede conservar hasta 15 días en el congelador, dentro de un recipiente hermético. Para evitar que se formen cristales de hielo, se recomienda cubrir la superficie con papel film en contacto directo con la preparación antes de colocar la tapa.
En base a El Tiempo/GDA
¿Encontraste un error?