El truco de la cucharada de vinagre al cocinar arroz, ¿cómo mejora la textura, duración y salud?

Lograr que el arroz quede a punto, esponjoso y con los granos separados suele ser un dolor de cabeza recurrente en la cocina cotidiana. Para evitar que la preparación termine convertida en una masa pegajosa, profesionales de la gastronomía y la nutrición coinciden en un recurso tan accesible como efectivo: incorporar un toque de vinagre en el agua durante la cocción.

Esta simple adición optimiza el resultado culinario, extiende la durabilidad del plato y ofrece beneficios directos para el metabolismo.

Ciencia en la olla: textura perfecta y mayor durabilidad

El secreto detrás de esta técnica radica en el ácido acético, el compuesto fundamental del vinagre. Durante la ebullición, los granos de arroz liberan almidón de manera natural, lo que provoca que se adhieran entre sí. La presencia del ácido altera este proceso al retrasar la gelatinización de dicho componente, permitiendo que cada grano conserve su firmeza y estructura individual. La consecuencia inmediata es una preparación liviana, de consistencia uniforme y muy agradable al paladar.

A su vez, esta propiedad química cumple un rol decisivo en la seguridad alimentaria. Al reducir el pH del agua, el vinagre genera un entorno hostil para el desarrollo de bacterias y microorganismos. Esta acción conservante resulta especialmente práctica para quienes organizan sus viandas semanales con anticipación, dado que ayuda a mantener el arroz en óptimas condiciones de frescura en la heladera por un período más prolongado.

Mujer lavando y enjuagando arroz. Foto: Canva

Impacto directo en el metabolismo y la digestión

Desde la óptica nutricional, el hábito también cuenta con respaldo científico. Investigaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard sostienen que el ácido acético influye de forma positiva en el control glucémico al incrementar la sensibilidad a la insulina. Dicho mecanismo contribuye a atenuar las subidas abruptas de azúcar en sangre luego de comer, un aspecto clave para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

En paralelo, la ralentización en el procesamiento de los carbohidratos ayuda a moderar la digestión y extender la sensación de saciedad, lo que se traduce en un mejor manejo del apetito a lo largo de la jornada.

Arroz. Foto: Pixabay

La clave de la preparación: proporciones y reposo

Si bien el hábito remite a tradiciones culinarias consolidadas —como la elaboración de sushi en la gastronomía japonesa, donde el ingrediente equilibra la consistencia y resguarda el alimento—, su aplicación en el hogar requiere mantener ciertas proporciones. Portales especializados como The Kitchn destacan que esta práctica favorece una cocción uniforme del cereal y un perfil de sabor equilibrado en recetas caseras.

Para ponerlo en práctica, el procedimiento inicia lavando el arroz con abundante agua con el fin de retirar el exceso de almidón superficial. Al momento de llevar a la olla, la medida aconsejada es de una a dos cucharaditas de vinagre —de manzana o de arroz— por cada taza del grano crudo. Se cocina a fuego medio-bajo y con la olla tapada hasta que el líquido se consuma por completo.

Una vez apagado el fuego, resulta indispensable dejar reposar la preparación entre cinco y diez minutos para que la estructura del grano se asiente. Si se respetan las cantidades indicadas, el sabor neutro del cereal se mantendrá intacto, logrando un plato tan ricas como beneficioso.

En base a La Nación/GDA