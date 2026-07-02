El profundo impacto del té verde y sus antioxidantes en el control de la presión arterial

La presión arterial alta, conocida como hipertensión, representa un riesgo significativo para la salud cardiovascular al dañar los vasos sanguíneos y órganos vitales debido a la fuerza excesiva del flujo sanguíneo. En este contexto, la alimentación juega un papel clave en su control, donde el té verde se destaca como una bebida beneficiosa para reducir estos niveles.

Investigaciones clínicas indican que el té verde puede disminuir la presión arterial sistólica en 3 mmHg y la diastólica en 1 mmHg, gracias a sus compuestos antioxidantes.

La evidencia clínica que respalda el uso del té verde frente a otras variedades

Entre las variedades de té (negro, verde, blanco y oolong), el té verde posee la mayor evidencia científica en relación a su efecto antihipertensivo. Contiene catequinas; antioxidantes que mejoran la función vascular al evitar la constricción arterial, aumentar la producción de óxido nítrico para dilatar los vasos y reducir la inflamación inducida por la hipertensión.

Además, su cafeína moderada puede aumentar el flujo sanguíneo a corto plazo, favoreciendo la salud del corazón. Estos beneficios posicionan al té verde como una herramienta natural complementaria para quienes buscan controlar la presión arterial.

Cómo preparar la infusión de forma correcta para proteger las arterias

El té verde puede consumirse tanto caliente como frío, preparando las hojas en agua a temperatura adecuada durante 3 a 5 minutos, evitando agregar cantidades excesivas de azúcar para mantener su perfil saludable.

Preparación de té verde. Foto: Pxhere.

No existe una cantidad diaria específica recomendada para esta bebida, pero integrarla dentro de una dieta equilibrada, como la dieta DASH (por sus siglas en inglés, Dietary Approaches to Stop Hypertension), que enfatiza frutas, verduras, proteínas magras y limita el sodio y azúcares añadidos, es una estrategia aconsejada para quienes padecen hipertensión o desean prevenirla.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.