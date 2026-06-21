La planta antigua con gusto dulzón que reduce la tos en niños y alivia la hinchazón

El malvavisco, también conocido como altea o bismalva (Althaea officinalis), es una planta herbácea cultivada desde la antigüedad y hoy presente en la fitoterapia por su uso en irritaciones de garganta, tos y molestias digestivas leves. En estas épocas con varios cambios de temperatura y bajas defensas, las alternativas medicinales como las plantas herbáceas son una solución inocua y económica.

El valor terapéutico del malvavisco se concentra en la raíz, rica en mucílagos: compuestos que forman una capa protectora en las mucosas. El médico especialista en nutrición y fitoterapia clínica aplicada Pablo López Schimpf detalla qué aporta y cómo consumirlo sin riesgos.

¿Cuáles son los componentes medicinales de la raíz de malvavisco?

El malvavisco es una planta de tallos que pueden alcanzar el metro y medio, con flores blancas o levemente rosadas. La parte más usada en preparados es la raíz de malvavisco, reconocible por su gusto dulzón, atribuido a una alta concentración de polisacáridos y a su perfil de mucílagos, además de almidón y pectinas.

“Los mucílagos presentes en el malvavisco recubren la mucosa, especialmente la orofaríngea, protegiéndola de las inflamaciones locales, reduciendo la irritación y la tos, y favoreciendo la rehidratación”, explica el médico López Schimpf. Esos mucílagos representan entre el 5% y el 20% de la planta y se encuentran sobre todo en la raíz, aunque también están en la hoja.

Sus propiedades son tan reconocidas y comprobadas clínicamente que la Agencia Europea de Medicamentos incluye a la Althaea officinalis para uso tradicional para el tratamiento sintomático de la irritación oral o faríngea asociada a tos seca.

Cómo se prepara el malvavisco para consumir y qué precauciones tener

Para el consumo, el médico indica que pueden utilizarse raíz u hojas enteras o cortadas y desecadas para las preparaciones. Una de las formas recomendadas es la maceración acuosa fría. Consta en verter 150 mililitros de agua caliente sobre la raíz triturada, dejar reposar unos 30 minutos, revolver y, por último, filtrar. Es lo más parecido a la preparación de cualquier te: “El macerado debe ser filtrado o colado, y utilizado inmediatamente después de su preparación”, acota López Schimpf.

Preparación del malvavisco para uso medicinal. Foto: imagen generada con IA en Canva.

El especialista sugiere limitarse a tres dosis por día y detalla rangos de uso por edad para el consumo de preparaciones de raíz de malvavisco:



Adolescentes, adultos y ancianos: 0,5 a 3 gramos.

Niños de 6 a 11 años: 0,5 a 1,5 gramos.

Niños de 3 a 5 años: 0,5 a 1 gramo.

A su vez, marca dos advertencias respecto del malvavisco: “En casos de embarazo, lactancia y en niños menores de tres años, es preferible evitar el uso de preparaciones de malvavisco”. Y agrega un punto clave para quienes toman medicación, y es que los mucílagos pueden dificultar la absorción de otros medicamentos que se estén tomando. Por ello, conviene separarlos entre 30 y 60 minutos antes o una hora después de otros fármacos.