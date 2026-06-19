El impacto de la cúrcuma en la inflamación celular y por qué su consumo excesivo puede causar acidez

La cúrcuma pasó de ser una especia tradicional de la cocina asiática a convertirse en uno de los ingredientes más estudiados dentro del campo de la nutrición. Gran parte del interés científico se concentra en la curcumina, uno de sus principales compuestos bioactivos, al que se le atribuyen propiedades antioxidantes y efectos potenciales sobre distintos procesos fisiológicos.

En los últimos años, numerosas investigaciones analizaron la relación entre el consumo de cúrcuma y diversos indicadores de salud. Una revisión publicada en la revista científica Nutrients, que reunió resultados de múltiples metaanálisis de ensayos clínicos, encontró asociaciones entre la curcumina y mejoras en ciertos marcadores vinculados con la inflamación y el metabolismo.

Uno de los aspectos más estudiados es su posible participación en la regulación de la respuesta inflamatoria del organismo. La inflamación es un mecanismo natural de defensa, pero cuando se mantiene de forma persistente puede estar involucrada en distintas enfermedades crónicas. Trabajos científicos sugieren que la curcumina podría influir en algunos de estos procesos biológicos.

A ello se suma su capacidad antioxidante. Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas que se generan de manera natural en el cuerpo y que, en exceso, pueden contribuir al daño celular y al envejecimiento de los tejidos.

Cúrcuma. Foto: Pexels.

La evidencia disponible también ha explorado la relación entre la cúrcuma y la salud cardiovascular. Algunos estudios indican que podría contribuir al mantenimiento de parámetros asociados al funcionamiento de los vasos sanguíneos y a la circulación, aunque los investigadores señalan que se necesitan más trabajos para comprender mejor estos efectos.

Por otra parte, ciertas investigaciones encontraron asociaciones entre el consumo de curcumina y mejoras en algunos indicadores metabólicos. Estos resultados suelen observarse en el contexto de una alimentación equilibrada y otros hábitos saludables, por lo que los especialistas advierten que no se trata de un efecto aislado atribuible únicamente a la especia.

La salud digestiva es otro de los ámbitos donde la cúrcuma ha despertado interés. Su uso tradicional como complemento alimentario para favorecer el bienestar gastrointestinal precede por mucho tiempo a las investigaciones actuales, aunque la ciencia continúa estudiando sus posibles mecanismos de acción.

Asimismo, algunas personas incorporan cúrcuma a su alimentación con el objetivo de favorecer la movilidad y el confort articular. Los estudios disponibles sugieren que determinadas propiedades biológicas de la curcumina podrían estar relacionadas con estos efectos.

Cúrcuma. Foto: CCNull.

Para la mayoría de las personas, incorporar cúrcuma en cantidades habituales dentro de la alimentación no representa inconvenientes. Sin embargo, los efectos pueden variar según la dosis, el estado de salud y las características individuales.

Mientras algunas personas reportan una mejor sensación de bienestar general o digestivo, otras pueden experimentar molestias gastrointestinales cuando consumen cantidades elevadas. Entre los efectos más frecuentes se encuentran la acidez, los gases o cierto malestar estomacal.

Otro aspecto importante es su posible interacción con algunos medicamentos. Los especialistas recomiendan especial precaución en personas que reciben tratamientos relacionados con la coagulación sanguínea u otras terapias específicas.

Los investigadores coinciden en que los posibles beneficios de la cúrcuma deben interpretarse dentro del contexto general de los hábitos de vida. Ningún alimento por sí solo determina el estado de salud, y los efectos observados suelen depender de múltiples factores relacionados con la alimentación, la actividad física, el descanso y las condiciones médicas de cada persona.

Por ese motivo, quienes deseen incorporar cúrcuma de forma habitual pueden hacerlo como parte de una dieta variada y equilibrada, ya sea en preparaciones culinarias, infusiones, sopas o batidos. En caso de enfermedades preexistentes o tratamientos farmacológicos, la recomendación es consultar previamente con un profesional de la salud para evaluar su consumo de manera individualizada.

Con base en El Tiempo/GDA