El batido natural que aporta proteínas antes del entrenamiento de fuerza

La alimentación y el ejercicio físico son dos aspectos que van de la mano cuando se busca mantener hábitos saludables. Los alimentos aportan energía a los músculos para el entrenamiento, mientras que la actividad física ayuda al organismo a asimilar los nutrientes que consumimos.

En este contexto, los batidos de proteínas naturales pueden ser una alternativa para incorporar nutrientes antes de realizar ejercicio de fuerza.

Según un informe de la Universidad de Harvard, este tipo de preparaciones pueden colaborar con la recuperación muscular y aportar energía para la actividad física. El mismo informe señala beneficios relacionados con los músculos, los huesos, el cabello y la piel.

Además, el Instituto Mayo Clinic destaca que la masa muscular magra disminuye naturalmente con la edad. Por eso, además de mantener una alimentación balanceada, el fortalecimiento muscular mediante ejercicio físico resulta importante.

Accesorios para hacer ejercicio Foto: Canva

Un batido proteico

Para preparar este batido se necesitan dos bananas, cinco huevos cocidos, tres cucharadas de avena y 500 mililitros de leche.

Todos los ingredientes deben colocarse en una licuadora y procesarse hasta obtener la textura deseada. La preparación se recomienda para consumir antes del entrenamiento de fuerza, como parte de una alimentación saludable.

La propuesta combina ingredientes naturales y aporta proteínas, además de nutrientes que pueden acompañar la actividad física y la recuperación muscular.

En base a El Universal/GDA