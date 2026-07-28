Del Imperio Otomano a la comida rápida neoyorkina: paso a paso para hacer el mejor sándwich de pastrami

Originario de Europa del Este y el Imperio Otomano, con raíces dialécticas turco-rumanas, y popularizado como un clásico neoyorquino a finales del siglo XIX gracias a la receta de los judios rumanos que llegaron como inmigrantes, el pastrami es una comida que ha adquirido una popularidad cada día más grande en sus diferentes presentaciones.

Este particular corte de carne tiene un proceso que lo distingue del resto. El pastrami es una carne de tipo roja, habitualmente de ternera. Especiada, y luego envuelta dentro de un proceso de ahumado y salmuera que la aporta un sabor característico.

Su corte también destaca, ya que a diferencia de los trozos gruesos habituales en las recetas rioplatenses, el pastrami se corta en finas fetas de no más de un centímetro de grosor. Usada en una gran cantidad de comidas de sus zonas originarias, su popularidad escala dentro del entorno de la comida rápida en territorio nortemaricano.

Pastrami cortado en una tabla Foto: Canva

Que necesito para hacer un sandwich de pastrami

Ingredientes:

2 rebanadas gruesas de pan (de centeno, de campo o incluso de pan blanco crudo).



gruesas (de centeno, de campo o incluso de pan blanco crudo). Entre 150 y 250 gr de pastrami en fetas finas (levemente más grueso que un corte de panceta).



en fetas finas (levemente más grueso que un corte de panceta). Mostaza (cantidad a gusto)



(cantidad a gusto) 2 a 4 rodajas de queso cheddar

Preparación: