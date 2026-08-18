Con bananas maduras: el paso a paso para cocinar una torta nutritiva de avena y zanahoria

Las frutas maduras normalmente pueden ser vistas como un gran problema dentro de la cocina. Sin embargo, existe una receta simple que permite darle una vida útil a esas bananas un tanto maduras, para transformarlas en una opción perfecta para cualquier merienda.

Esta idea fue planteada por la cuenta de Instagram Urban Recipes , que busca recomendar recetas sencillas con resultados tentadores. En este caso, mediante una torta de banana, zanahoria y avena, acompañada de una cobertura glaseada.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la torta de banana, zanahoria y avena

Para realizar la torta:

2 bananas maduras

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de miel

1 zanahoria rallada

1 ½ taza de avena en copos

1 cucharada de polvo para hornear

Chips de chocolate, a gusto

Opcionales:

Pasas de uva

Nueces

Almendras

Otros frutos secos a elección

Para realizar la cobertura:

3 cucharadas de yogur griego

3 cucharadas de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo es el paso a paso para hacer la torta de banana, zanahoria y avena

Se colocan las bananas maduras dentro de un bowl, para luego pisarlas con un tenedor hasta obtener como resultado un puré. Posteriormente, se agregan los huevos, la esencia de vainilla y las cucharadas de miel, para luego mezclar hasta integrar de manera óptima todos los ingredientes. La zanahoria, ya rallada, se agrega con la avena en copos y la medida de polvo de hornear. Nuevamente se realiza una mezcla de algunos minutos hasta obtener una preparación homogénea de los ingredientes. Se incorporan los chips de chocolate y se mezcla suavemente. En este punto, se recomienda agregar cualquiera de los ingredientes opcionales que se quiera utilizar. Se lleva la preparación a un molde, previamente enmantecado y enharinado, de aproximadamente 18 centímetros. Precalentar el horno a 180°, para luego cocinar durante cerca de 45 minutos. Para comprobar la cocción, se inserta un cuchillo o un pequeño palillo en el centro. Debe salir seco, o con muy pocas migas. En caso de tener masa líquida, la cocción no finalizó. Al finalizar el proceso se debe retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de decorar.

Cómo preparar la cobertura de la torta de banana, zanahoria y avena

Para la preparación de la cobertura dulce, se necesita colocar en un nuevo bowl el yogur griego, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Al igual que durante la preparación anterior, se mezclarán los elementos hasta obtener un resultado uniforme.

Luego de que la torta pierda el calor de la cocción, y se encuentre completamente fría, se debe cubrir la superficie con la cobertura utilizando los materiales de decoración a gusto.

Al resultado se le pueden agregar nueces picadas, rodajas finas de banana, chips de chocolate, almendras o pasas de uva.