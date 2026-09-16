Cómo preparar té correctamente: el error con la bolsita que puede cambiar el sabor de la bebida

Preparar un té parece una tarea sencilla, pero algunos detalles durante el proceso pueden modificar el sabor final de la bebida.

La temperatura del agua, el tiempo de reposo y hasta la forma de retirar la bolsita son algunos de los aspectos que pueden tenerse en cuenta al momento de preparar una infusión.

La UK Tea & Infusions Association, organización del Reino Unido, recomienda comenzar por revisar que la bolsita se encuentre en buen estado. También aconseja conservarla en un lugar fresco y seco, ya que la humedad puede afectar el sabor y volverlo amargo.

Además, recomienda evitar guardar las bolsitas cerca de alimentos con sabores o aromas fuertes, para preservar sus características y el sabor del té.

Cómo preparar correctamente el té

De acuerdo con esta organización, para preparar la infusión se debe utilizar agua recién extraída del grifo o agua purificada. En caso de no contar con agua de calidad, se puede recurrir a un filtro.

La temperatura del agua también es importante. La recomendación es que se encuentre entre 90 y 98 grados centígrados, aunque también se señala la importancia de seguir las instrucciones que figuran en el envase del producto.

Una vez que el agua está caliente, se introduce la bolsita en la taza y se deja reposar durante el tiempo indicado en el empaque.

La organización también aconseja no calentar el agua más de una vez.

El error de dejar demasiado tiempo la bolsita

Uno de los errores frecuentes al preparar té es dejar la bolsita en el agua durante demasiado tiempo. Según MedlinePlus, esto puede oscurecer la infusión, afectar el esmalte dental e irritar la garganta. También puede aumentar la liberación de cafeína en el organismo.

Por eso, respetar el tiempo de reposo indicado para cada producto es parte de una correcta preparación.

¿Hay que exprimir la bolsita?

Otro hábito frecuente es apretar o exprimir la bolsita antes de retirarla de la taza, con la intención de aprovechar hasta la última gota de la infusión. Sin embargo, el Consejo de Alfabetización Ambiental de Estados Unidos (ELC, por sus siglas en inglés) señala que, en general, no es necesario hacerlo.

Según esta organización, exprimir la bolsita puede liberar taninos amargos y modificar el sabor de la bebida. En caso de querer hacerlo, el ELC recomienda recurrir a productos de alta calidad, que reducen la posibilidad de generar esos compuestos que pueden afectar el gusto.

Mujer con taza de té. Foto: Freepik.

Qué son los taninos

Los taninos son compuestos naturales presentes en las hojas de té que contribuyen a su color y a sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, exprimir demasiado la bolsita puede liberar una mayor cantidad y generar un sabor amargo que puede ocultar los componentes más delicados de la bebida.

Así, algunos cuidados sencillos —desde conservar correctamente las bolsitas hasta prestar atención a la temperatura del agua, el tiempo de reposo y la forma de retirarlas— pueden marcar una diferencia en el sabor de una taza de té.

En base a El Tiempo/GDA