Cómo hacer paella en casa: la receta auténtica del chef mexicano Gerardo Rivera paso a paso

Preparar paella en casa no es solo animarse a un plato icónico de la cocina española: es entender que el alma de esta receta está en el arroz y en la técnica. Aunque muchos la asocian a celebraciones o reuniones numerosas, lo cierto es que puede resolverse en una cocina doméstica, sin equipamiento profesional, siempre que se respeten proporciones y tiempos.

La paella es uno de los emblemas gastronómicos de España y toma su nombre del recipiente ancho y bajo —la clásica paellera— donde el arroz se cocina junto a carnes, mariscos o vegetales. Pero no todo vale: la versión tradicional exige equilibrio, caldo sabroso y condimentos precisos para que cada grano absorba el sabor sin pasarse de cocción.

El error más común al hacer paella

El chef mexicano Gerardo Rivera —quien llevó a México al noveno puesto en el Bocuse d’Or en 1999— advierte que fuera de España suele cometerse un mismo fallo: convertir la paella en casa en un festival de proteínas, dejando al arroz en segundo plano.

Según explicó en entrevista con El Universal, la proporción adecuada debería rondar el 80% de arroz y 20% de guarniciones. Cuando se sobrecarga de mariscos o carnes, se pierde la esencia del plato. En la paella valenciana clásica, por ejemplo, los ingredientes tradicionales son pollo y conejo; otras combinaciones pueden ser deliciosas, pero ya no responden estrictamente a esa denominación.

Claves para una paella auténtica

Para lograr una paella auténtica, el punto de partida es elegir un buen arroz, usar azafrán real, aceite de oliva y un caldo potente. Rivera subraya que uno de los tropiezos habituales es recurrir a arroz precocido o revolver la preparación mientras se cocina. El grano debe mantenerse quieto para formar la textura adecuada y permitir que se concentren los sabores.

Otro aspecto central es el caldo: si no tiene intensidad, el resultado será plano. La base —que incluye salmorreta, una mezcla de tomate, ajo y perejil— aporta profundidad y carácter. A partir de allí, cada hogar puede adaptar ingredientes según disponibilidad, sin perder de vista la estructura del plato.

Cocineros preparando paella en el Puertito del Buceo en viernes santo, Semana Santa en la ciudad de Montevideo, ND 20250418, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Receta base de paella en casa

Para 4 a 6 personas. Esta versión permite preparar paella de mariscos, de carne o vegetal.

Ingredientes



500 g de arroz

100 ml de aceite de oliva

2 g de especias (azafrán, comino y pimienta)

80 g de salmorreta

10 g de sal

2,5 litros de caldo caliente

Opcional: mariscos, pescado, pollo, cerdo o vegetales

Preparación



Calentar el aceite en una paellera o sartén amplia. Sofreír la salmorreta. Incorporar el arroz y mezclar brevemente. Agregar el caldo caliente junto con las especias. Distribuir las proteínas o vegetales elegidos. Cocinar sin revolver hasta que el arroz absorba el líquido.

La buena noticia es que no hace falta un quemador especial ni fuegos al aire libre: la paella en casa puede salir muy bien en una cocina común. La clave está en respetar la proporción, no tocar el arroz durante la cocción y apostar a ingredientes de calidad. Con esa base, el resto es animarse y disfrutar del ritual alrededor de la mesa.

En base a El Tiempo/GDA