Los maníes suelen ocupar un lugar secundario en la alimentación, muchas veces relegados a las picadas o a las versiones fritas y cargadas de sal. Sin embargo, este alimento, presente desde hace siglos en la cocina tradicional mexicana, ofrece un perfil nutricional que lo convierte en una alternativa interesante para incorporar a la dieta cotidiana.

A pesar de algunos mitos que circulan sobre su consumo, los maníes aportan proteínas vegetales, grasas insaturadas, fibra y una variedad de vitaminas y minerales. Además, son relativamente económicos frente a otros frutos secos, lo que los convierte en una opción accesible para sumar nutrientes sin gastar demasiado.

Uno de sus principales aportes es la proteína. Por cada 100 gramos contienen aproximadamente 25 gramos, una cantidad destacada entre los alimentos de origen vegetal. También sobresalen por su perfil de grasas: cerca del 80% corresponde a grasas insaturadas, entre las que predomina el ácido oleico, un tipo de grasa monoinsaturada presente también en el aceite de oliva.

Una porción de 30 gramos, equivalente a un puñado, aporta fibra y contribuye a cubrir alrededor del 10% de la recomendación diaria de este nutriente. También contienen niacina (vitamina B3), folatos, magnesio, fósforo y vitamina E.

Aunque suelen clasificarse junto a los frutos secos, desde el punto de vista botánico son legumbres. Crecen bajo tierra y su nombre de origen náhuatl, tlālcacahuatl, se traduce como “cacao de la tierra”.

El consumo habitual de maníes se relaciona con distintos aspectos de la salud, especialmente por su composición de grasas, aminoácidos y compuestos antioxidantes. En el ámbito cardiovascular, su perfil de grasas insaturadas puede contribuir a mejorar los niveles de colesterol LDL y favorecer la salud de los vasos sanguíneos.

También son una fuente de L-arginina, un aminoácido que participa en la producción de óxido nítrico, una molécula que interviene en la dilatación de los vasos sanguíneos y en la regulación de la presión arterial. A su vez, contienen compuestos antioxidantes como el resveratrol, el ácido p-cumárico y los fitoesteroles, que participan en distintos procesos relacionados con la protección celular y la respuesta inflamatoria.

Bowl con maní. Foto: Freepik.

Otro aspecto a destacar es su efecto sobre la saciedad y la respuesta glucémica. La combinación de proteínas, fibra y grasas contribuye a que se digieran más lentamente y a que su impacto sobre los niveles de glucosa en sangre sea moderado, lo que puede favorecer una mayor estabilidad glucémica.

Los maníes contienen ácido fítico, también conocido como fitato, una sustancia que suele mencionarse entre los llamados antinutrientes porque puede interferir con la absorción de algunos minerales, como el hierro y el zinc.

Sin embargo, su presencia no implica necesariamente un perjuicio para la salud. En una alimentación variada y equilibrada, ese efecto sobre la absorción mineral no suele representar un problema. Además, los fitatos también tienen propiedades antioxidantes. El tostado, el remojo y la cocción son algunas de las técnicas culinarias que pueden reducir su contenido.

A la hora de comprarlos, conviene priorizar los maníes naturales, con cáscara, o tostados sin sal, y evitar aquellos fritos en aceites refinados, confitados o recubiertos de harinas y almidones. Para conservarlos mejor, se recomienda guardarlos en recipientes herméticos, en un lugar fresco y oscuro. Por último, tostarlos ligeramente antes de utilizarlos en preparaciones puede intensificar su sabor y aroma, y favorecer la disponibilidad de algunos compuestos antioxidantes.

Con base en El Universal/GDA