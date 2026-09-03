Cómo colocar los huevos en la heladera para conservarlos mejor, según un estudio científico

Muchas personas guardan los huevos sin prestar demasiada atención a su posición. Sin embargo, una práctica tradicional recomienda conservarlos con el extremo más pequeño hacia abajo. ¿Tiene realmente algún efecto sobre su conservación? Una investigación científica analizó cómo influye la posición de almacenamiento en algunas características internas del huevo.

Un estudio publicado en 2009 en el International Journal of Food Science and Technology, titulado Effects of Chitosan Coating and Storage Position on Quality and Shelf Life of Eggs, comparó tres formas diferentes de almacenar huevos: con el extremo pequeño hacia abajo, con el extremo pequeño hacia arriba y en posición horizontal.

Para realizar el experimento, los investigadores utilizaron huevos de gallinas Hy-Line Brown, con un peso promedio de 59,3 gramos. Las muestras fueron almacenadas durante cinco semanas a una temperatura de 25 °C. Durante ese período, analizaron diferentes indicadores relacionados con la calidad interna de los huevos, como la pérdida de peso, la calidad de la clara, el estado de la yema y el pH de la albúmina.

Los resultados mostraron que, en determinados momentos del experimento, los huevos almacenados con el extremo pequeño hacia abajo presentaron mejores indicadores que aquellos colocados en la posición contraria. La diferencia se observó especialmente en algunos parámetros relacionados con la estructura interna del huevo. Sin embargo, los resultados no fueron idénticos durante todo el período analizado.

Niña pequeña sostiene huevos en sus manos. Foto: Freepik.

Después de dos y cinco semanas de almacenamiento, por ejemplo, la posición dejó de producir diferencias significativas en varios de los indicadores evaluados. Esto sugiere que la orientación no es el único factor que determina la conservación del huevo. La temperatura, el tiempo de almacenamiento y las condiciones generales en las que se mantiene el alimento también pueden desempeñar un papel importante.

¿Por qué se recomienda guardar los huevos con la parte puntiaguda hacia abajo? Una posible explicación está en la propia estructura del huevo. En el extremo más ancho se encuentra la cámara de aire, una pequeña bolsa de aire que se forma entre las membranas internas de la cáscara. Además, la estructura interna del huevo ayuda a mantener la yema en una posición estable.

Según los investigadores, colocar el huevo con la parte más pequeña hacia abajo podría contribuir a proteger determinadas estructuras internas, incluida la clara espesa, y retrasar algunos de los cambios que se producen naturalmente con el paso del tiempo.

Canasta de huevos. Foto: Freepik.

Colocarlos con la parte puntiaguda hacia abajo es una práctica sencilla que podría contribuir a preservar algunas de sus características internas. Sin embargo, los resultados de la investigación no permiten afirmar que esta orientación, por sí sola, garantice que los huevos se mantendrán frescos durante más tiempo. Para una correcta conservación, también resulta fundamental prestar atención al tiempo de almacenamiento y a las condiciones de temperatura recomendadas en cada lugar.

Si tenés dudas sobre cómo colocarlos en la huevera, la recomendación tradicional de dejar el extremo pequeño hacia abajo y el más ancho hacia arriba tiene una explicación relacionada con la estructura del huevo y cuenta con cierto respaldo experimental. Pero la posición es solo uno de los factores que intervienen en su conservación.

Con base en El Tiempo/GDA