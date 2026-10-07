"Cara de ferritina": qué hay detrás de esta expresión que da vuelta por las redes

En las redes sociales comenzó a circular con fuerza la expresión “cara de ferritina”, utilizada para describir determinados rasgos físicos como una apariencia cansada o apagada, piel seca, labios agrietados y ojeras. Algunas publicaciones relacionan estas características con niveles bajos de hierro en el organismo.

Sin embargo, los especialistas advierten que no existe una apariencia específica que permita detectar una deficiencia de hierro simplemente observando el rostro. La llamada “cara de ferritina” no es un término médico ni un diagnóstico reconocido.

La ferritina es una proteína que almacena hierro en el organismo. Este mineral cumple funciones esenciales y participa, entre otras cosas, en la producción de hemoglobina, la sustancia presente en los glóbulos rojos que se encarga de transportar oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo.

Cuando existe una deficiencia de hierro, una de las consecuencias posibles es la anemia ferropénica. En esos casos pueden aparecer síntomas como cansancio, debilidad o falta de aire incluso durante actividades cotidianas.

Qué signos puede producir la falta de hierro

La dietista y nutricionista Jessica Cording explicó a Women's Health que no existe una “cara de ferritina” que permita diagnosticar una deficiencia de hierro a partir de la apariencia de una persona. No obstante, señaló que sí pueden presentarse algunos signos físicos asociados con la falta de hierro y la anemia.

Entre ellos se encuentran la palidez de la piel y el adelgazamiento del cabello. Joshua Zeichner, director de Investigación Clínica y Cosmética en Dermatología del Hospital Mount Sinai, también señaló que una deficiencia importante puede provocar cambios en las uñas, que pueden adquirir una forma similar a una cuchara.

Otros signos pueden aparecer en distintas partes del cuerpo. Scott Keatley, dietista registrado y copropietario de Keatley Medical Nutrition Therapy, mencionó la caída del cabello, las grietas en las comisuras de la boca y una lengua irritada y lisa.

También existen síntomas que no son visibles. Entre ellos se encuentran la fatiga, la debilidad, los mareos, los dolores de cabeza, la sensación de frío, la dificultad para respirar durante la actividad física, la taquicardia y el síndrome de piernas inquietas. Algunas personas pueden presentar además antojos de hielo o de sustancias que no son alimentos.

Por qué no alcanza con observar el rostro

Uno de los problemas de asociar determinados rasgos físicos con la “cara de ferritina” es que esas características pueden tener muchas otras causas. Las ojeras, los cambios en la tez o una apariencia más apagada pueden estar relacionados con la falta de sueño, modificaciones hormonales, cambios en la alimentación, enfermedades o estrés.

Mujer cansada. Foto: Freepik.

Además, una persona puede tener niveles bajos de ferritina antes de desarrollar anemia y no presentar ningún signo visible. Por eso, la apariencia física no permite confirmar una deficiencia de hierro.

Lisa Moskovitz, dietista registrada y fundadora de NY Nutrition Group, remarcó que no es posible realizar un diagnóstico de este tipo únicamente a partir de la apariencia y que es necesario recurrir a un análisis de sangre.

Por esta razón, ante síntomas compatibles con una deficiencia de hierro, la recomendación de los especialistas es consultar con un profesional y realizar los estudios correspondientes, en lugar de asumir que determinados cambios en el rostro se deben a la falta de hierro o seguir consejos difundidos en redes sociales.

En base a El Tiempo/GDA