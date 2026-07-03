Budín de limón húmedo y esponjoso: la receta fácil con yogur y azúcar mascabo que sale perfecta siempre
Con una miga suave, un intenso aroma cítrico y un glaseado irresistible, este budín de limón es ideal para la merienda o el desayuno. Lleva ingredientes simples y se prepara en menos de una hora.
El budín de limón es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Su combinación de una miga húmeda y esponjosa con el perfume fresco del limón lo convierte en un infaltable para acompañar el desayuno, la merienda o incluso una sobremesa con café o té.
Esta versión suma yogur natural y azúcar mascabo, dos ingredientes que ayudan a lograr una textura más tierna y un sabor con mayor profundidad. Además, se completa con un glaseado de limón que aporta el equilibrio justo entre dulzor y acidez.
En menos de una hora es posible tener listo un budín casero que rinde para ocho porciones y que puede personalizarse con semillas de amapola o un extra de ralladura de limón.
Los ingredientes para un budín de limón húmedo
Para el budín
- 2 huevos.
- 200 ml de aceite de girasol.
- 200 g de azúcar mascabo.
- 1 limón (ralladura y jugo).
- 130 g de yogur natural.
- 125 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
Para el glaseado
- 100 g de azúcar impalpable.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
Paso a paso: cómo preparar el budín de limón
- Batir los huevos junto con el aceite de girasol y el azúcar mascabo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la ralladura del limón y su jugo recién exprimido.
- Agregar el yogur natural y mezclar con una espátula hasta integrar todos los ingredientes.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal.
- Incorporar los ingredientes secos a la preparación húmeda con movimientos suaves, evitando batir de más.
- Verter la mezcla en una budinera de aproximadamente 20 centímetros previamente aceitada.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 35 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio.
- Retirar del horno y dejar entibiar antes de desmoldar.
Cómo hacer el glaseado de limón
Mientras el budín se enfría, colocar el azúcar impalpable en un recipiente e incorporar el jugo de limón de a poco, mezclando hasta alcanzar la consistencia deseada.
Si se busca un acabado más espeso, conviene utilizar menos jugo. Para un glaseado más fluido, basta con agregar unas gotas adicionales.
Una vez que el budín esté tibio, distribuir el glaseado sobre la superficie y dejar que escurra naturalmente por los bordes.
Tres consejos para que quede perfecto
El azúcar mascabo no solo aporta un sabor ligeramente acaramelado, sino que también ayuda a conservar la humedad del budín durante más tiempo.
Para intensificar el aroma cítrico, se puede espolvorear ralladura de limón fresca sobre el glaseado antes de que se seque.
Quienes quieran darle un toque diferente pueden incorporar semillas de amapola a la masa o utilizarlas como decoración, logrando un contraste de textura y un acabado más atractivo.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este budín de limón demuestra por qué sigue siendo uno de los favoritos de la pastelería casera: es rendidor, versátil y perfecto para compartir en cualquier momento del día.
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