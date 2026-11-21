Llevamos más de un siglo tratando el cáncer con radioterapia y, aunque ha mejorado mucho en todo este tiempo, no es un tratamiento inocuo: a la par que destruye a las células tumorales, se dañan las células sanas. El sistema digestivo se resiente especialmente al recibir radioterapia, provocando diarreas, náuseas y otras complicaciones que influyen negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, se sabe que los ratones que ayunan antes de recibir la radiación se recuperan mejor de las lesiones intestinales.

Efectivamente, los ratones en ayunas conservan una mejor arquitectura intestinal en comparación con los ratones alimentados poco después de recibir la quimioterapia o radioterapia. En concreto, presentan criptas más profundas, vellosidades más altas y un menor daño en las células epiteliales que recubren al intestino por dentro. Pero hasta ahora era una incógnita la razón de este efecto protector del ayuno.

El ayuno funciona, pero con una aliada

Un reciente estudio publicado en la revista PNAS aporta algunas pistas: el ayuno y una bacteria intestinal, llamada Akkermansia muciniphila, pueden actuar juntos para preparar al intestino frente al daño de la radiación. La investigación se ha realizado de momento en ratones y cultivos celulares, pero permite entender mejor cómo la microbiota podría contribuir, en general, a proteger los tejidos sanos.

Los investigadores compararon ratones alimentados normalmente con otros que habían pasado 24 horas sin ingerir nada de comida (aunque pudieron beber agua). Después los expusieron a una dosis elevada de radiación abdominal y volvieron a proporcionarles alimento. Los animales alimentados murieron en los días siguientes, mientras que todos los que habían ayunado sobrevivieron hasta el final del ensayo.

Al analizar la microbiota intestinal, encontraron que el ayuno no incrementaba la cantidad total de bacterias ni su diversidad, pero sí cambiaba su composición. Entre los microorganismos que aumentaban su concentración destacaba Akkermansia muciniphila.

Por si fuera poco, cuando los investigadores redujeron a propósito la población de esta bacteria mediante antibióticos, la protección frente a la radiación disminuyó. Y al reintroducirla, dicha protección se recuperó.

Pero había una condición importante: la bacteria solo proporcionaba ese beneficio en los animales que habían ayunado. Añadirla a los ratones que seguían comiendo no producía el mismo resultado. Es decir, eran necesarios también los cambios que el ayuno provocaba en el organismo.

Representación del ADN y bacterias. Foto: Magnific.

Akkermansia muciniphila aporta salud

Esta bacteria, descubierta en el año 2004, forma parte de la microbiota de personas sanas y se encuentra principalmente en el intestino grueso. El apellido Muciniphila, que significa “amante de la mucina”, alude a su capacidad para alimentarse de mucina, un componente del moco que recubre y protege el intestino.

La bacteria produce ácidos grasos de cadena corta que interactúan con nuestras células. Su presencia se ha asociado con la salud intestinal y metabólica. Es más, en diversas enfermedades, como obesidad, diabetes y enfermedades inflamatorias intestinales, se ha observado una disminución significativa de este microorganismo.

Los autores reconocen que otros grupos bacterianos también aumentan durante el ayuno y podrían aportar funciones metabólicas complementarias o interactuar con Akkermansia. Eso quiere decir que, aunque esta bacteria puede ser el mediador principal, no se excluye que haya una contribución comunitaria en la que se incluyan otros microorganismos.

El propionato prepara para reparar los daños

Los investigadores comprobaron también que el ayuno aumentaba en el intestino el propionato, uno de los ácidos de cadena corta que produce Akkermansia. En cultivos celulares, el propionato induce un cambio químicos en el ADN; para ser exactos, en las histonas, que son las proteínas alrededor de las que se enrolla el ADN. Y esos cambios afectan a la expresión de los genes.

Por lo tanto, a la vez que el ayuno cambia el ambiente intestinal, Akkermansia aumenta y aporta metabolitos que generan cambios en el ADN de algunas células intestinales. Y eso las prepara de manera que, cuando llega la lesión provocada por la radiación, estas células están en condiciones óptimas para activar la reparación.

Recientemente, otros autores han generado bacterias modificadas genéticamente para que produzcan propionato y han demostrado que, usadas como probióticos, también reducen el daño intestinal inducido por la radiación, en ratones.

Todo apunta a que el propionato contribuye a mantener la barrera intestinal, mejora la conservación de las vellosidades intestinales y aumenta la presencia de proteínas que mantienen unidas las células intestinales, como una especie “sellado” protector frente a la radiación.

Paciente con cáncer en el hospital. Foto: Canva.

Entonces, ¿se puede recomendar el ayuno o suplementos de Akkermansia durante la radioterapia?

La respuesta es no… de momento. Aunque estos resultados apuntan hacia la posibilidad de desarrollar intervenciones que preparen el intestino sano para tolerar mejor la radioterapia, no demuestran que ayunar o tomar Akkermansia como probiótico reduzca directamente los efectos secundarios en personas. Para empezar porque los ensayos solo se han realizado con ratones sometidos a una irradiación abdominal intensa y con cultivos celulares. Antes de trasladarlos a la clínica, habría que comprobar la seguridad, las condiciones en las que funciona. Sobre todo, habría que asegurarse de que proteger al intestino no implica proteger también al tumor.

De momento, la aportación más novedosa es mostrar que el estado nutricional y la microbiota pueden preparar de antemano la respuesta del tejido intestinal al daño por radiación.

Comprobar que una bacteria que vive en el moco intestinal puede, a través de su química, ayudar a que ciertas instrucciones de nuestras células estén disponibles cuando haga falta reparar el tejido es fascinante. Y abre el camino hacia nuevas líneas de investigación.

Ignacio López-Goñi, The Conversation