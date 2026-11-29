The Conversation*

Por norma general asumimos que, en gran medida, somos lo que comemos. Pero ¿también envejecemos como comemos?

Durante décadas, la ciencia ha tratado de identificar los mecanismos responsables del deterioro progresivo de nuestras células, tejidos y órganos a medida que transcurren los años. En esta búsqueda de la fuente de la eterna juventud, la alimentación se ha postulado como una gran aliada o un implacable enemigo, por su influencia sobre los procesos biológicos.

Aunque son muchos los nutrientes y alimentos a los que se les ha puesto la etiqueta de “antienvejecimiento”, uno de los que despierta más interés es la espermidina. Se trata de una molécula naturalmente presente en nuestro organismo y en alimentos cotidianos como las legumbres, los cereales integrales, las hortalizas y los mariscos, todos ellos parte de la dieta mediterránea. También abunda en la soja y sus derivados fermentados, ampliamente consumidos en regiones del Pacífico y Asia.

Diferentes investigaciones sugieren que su ingesta a través de alimentos podría enlentecer la progresión de enfermedades cardiometabólicas y hepáticas en personas adultas. Sin embargo, es importante recordar que los beneficios de una alimentación saludable dependen más de la calidad y cantidad global de la dieta que del consumo de nutrientes o compuestos aislados.

Una molécula que pasa desapercibida en nuestra alimentación diaria

La espermidina pertenece a una familia de compuestos denominados poliaminas, entre los que también se encuentran la putrescina y la espermina. Estas moléculas desempeñan funciones esenciales en los seres vivos relacionadas con el mantenimiento y la división normal de las células.

Nuestro cuerpo es capaz de producir espermidina a través de otras moléculas precursoras. A su vez, los microorganismos que habitan en nuestro intestino participan en el metabolismo de las poliaminas. Por tanto, los niveles de espermidina en humanos son el reflejo de una compleja interacción entre la síntesis propia de nuestro cuerpo, la espermidina que consumimos con los alimentos y la microbiota intestinal.

Con el paso de los años, el metabolismo de estas moléculas experimenta cambios al igual que nuestros hábitos alimentarios, la absorción de nutrientes y la composición de la microbiota. Estos factores pueden modificar los niveles de poliaminas en la edad adulta, lo que ha motivado el interés científico por investigar si adoptar patrones dietéticos ricos en espermidina pudiese contribuir a un envejecimiento más saludable.

Pero ¿qué sabemos realmente sobre su potencial efecto modulador frente al envejecimiento?

La clave podría estar en el reciclaje de componentes celulares. Para comprender el interés de la comunidad científica por la espermidina debemos entender antes un proceso biológico esencial: la autofagia.

Las células son la unidad mínima necesaria para el funcionamiento de todos nuestros sistemas biológicos. Y a medida que llevan a cabo sus funciones, sus estructuras se van deteriorando y se vuelven menos eficientes. La autofagia permite al cuerpo reciclar aquellos componentes dañados de las células y reutilizarlos para mantener un funcionamiento celular óptimo.

Durante el envejecimiento, la eficiencia de la autofagia puede disminuir, favoreciendo la acumulación de componentes celulares defectuosos. Diversas investigaciones han demostrado que la espermidina puede estimular la autofagia y favorecer el mantenimiento de la maquinaria energética de nuestras células. Cuando esta maquinaria falla, se acumulan sustancias tóxicas relacionadas con enfermedades como la diabetes, el hígado graso o determinadas patologías cardiovasculares.

Más allá de la longevidad: un hígado saludable

El envejecimiento está estrechamente relacionado con el desarrollo de enfermedades metabólicas; entre ellas, la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, comúnmente conocida como hígado graso. Esta patología se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el hígado de personas con factores de riesgo como hipertensión, obesidad o resistencia a la insulina.

Crece el entusiasmo por la medicina enfocada en longevidad. Foto: CANVA

En este contexto, la espermidina dietética podría ejercer un efecto protector al favorecer la esta maquinaria celular y mejorar la capacidad del hígado para utilizar la grasa como fuente de energía. Cabe destacar que algunos estudios recientes han asociado un mayor consumo de este nutriente con un menor riesgo de enfermedad hepática.

¿Suplementos de espermidina para promover el envejecimiento saludable?

La pregunta sigue sin una respuesta clara. Los prometedores resultados científicos sobre el papel de la espermidina en el envejecimiento saludable han impulsado la aparición de numerosos suplementos alimenticios que contienen este compuesto. Estos productos son fáciles de adquirir y suelen promocionarse por sus supuestos efectos sobre la longevidad, la función cognitiva o la salud cardiovascular.

Sin embargo, aunque la evidencia experimental obtenida en células y animales es muy alentadora, los datos disponibles en humanos todavía son limitados. Si bien muchos estudios de observación en humanos han encontrado asociaciones entre una mayor ingesta o mayores niveles de espermidina y mejores indicadores de salud o envejecimiento, todavía no se ha demostrado de forma concluyente que tomar estos suplementos prolongue la vida, retrase el envejecimiento o prevenga enfermedades asociadas a la edad en la población general.

Foto: Pexels.

Así, aunque existen extractos vegetales ricos en espirmidina cuyo uso está aprobado como suplemento en adultos (excluyendo mujeres embarazadas y lactantes), la comunidad científica no recomiendan actualmente la suplementación con espermidina como estrategia antienvejecimiento.

Mientras la investigación avanza, la opción más prudente sigue siendo favorecer un patrón dietético saludable y variado que incluya fuentes naturales de espermidina, como el germen de trigo, las legumbres, los quesos curados, los champiñones o algunos productos fermentados. En los próximos años, estudios clínicos de mayor tamaño ayudarán a determinar si este nutriente puede convertirse realmente en una herramienta eficaz para promover un envejecimiento más saludable.

Más calidad en lugar de más cantidad

Mientras llega la respuesta, lo que está claro es que la investigación sobre la espermidina refuerza un mensaje: no se trata únicamente de vivir más tiempo, sino de vivir mejor.

Comprender cómo los componentes de los alimentos, más allá de su contenido en nutrientes concretos, influyen en los mecanismos biológicos del envejecimiento podría abrir nuevas vías para prevenir las enfermedades asociadas a la edad. Quizá la clave no esté en encontrar una “píldora” capaz de frenar el paso del tiempo, sino en comprender cómo nuestra alimentación diaria puede ayudarnos a añadir salud y calidad de vida a los años y no solamente años a la vida.

*Lidia Daimiel Ruiz

Investigadora Principal - Control Nutricional del Epigenoma - Nutrición de Precisión en Obesidad, IMDEA NUTRICIÓN

Andrés López González

Estudiante de Doctorado en Nutrigenómica, IMDEA