¿Y si la manera en que tomamos decisiones no dependiera tanto de lo que pensamos, sino de algo más profundo? Esta pregunta es clave para el Diseño Humano, un sistema de autoconocimiento creado en 1987 por Alan Robert Krakower, conocido como Ra Uru Hu. A partir de la fecha, hora y lugar de nacimiento, genera un gráfico individual —llamado Bodygraph o carta de Diseño Humano— que, según sus postulados, permite identificar características personales y una estrategia propia para tomar decisiones. El sistema se presenta como una síntesis de tradiciones ancestrales, como la astrología, el I Ching, la Cábala y el sistema de chakras, y conceptos asociados a disciplinas modernas, como la física cuántica y la genética.

En noviembre, esta propuesta desembarcó oficialmente en Uruguay de la mano de Nadia Soso, analista y profesora certificada por la Escuela Internacional de Diseño Humano (IHDS), con 15 años de trayectoria. La llegada estuvo acompañada por charlas introductorias, talleres para madres, padres y cuidadores, encuentros orientados a empresas y profesionales, y un retiro en La Pedrera, Rocha. En esta entrevista, Soso cuenta cómo llegó al Diseño Humano en un momento difícil de su vida, qué significa tomar decisiones desde el cuerpo y por qué considera que conocer el propio diseño puede cambiar la manera de vivir.

— ¿Cómo llegaste al Diseño Humano?

— Estaba en un momento oscuro de mi vida, con una profunda depresión, una apatía total y un sufrimiento permanente. Probé varias herramientas que actuaban como una especie de paliativo, pero, tarde o temprano, volvía a la misma sensación. Hasta que un día, una persona me habló del Diseño Humano y sentí una resonancia automática. Era el año 2011. Empecé a indagar y consulté con una analista profesional, que me leyó mi Diseño. Y lo entendí: era una estrategia que no había hecho nunca, una forma de tomar decisiones alternativa a la mente donde uno deja de pensar lo que hará y empieza a elegir desde lo físico. Fue así que empecé a conectar de nuevo con la vida. Comencé a estudiar y, como me dedicaba a la traducción y a la docencia de idiomas, me ofrecieron traducir en simultáneo lo que impartía mi profesor, Alokanand Díaz del Río. Pronto, mi carrera profesional cambió, a pesar de que nunca me había propuesto ser analista y profesora de Diseño Humano, que es a lo que me dedico hoy a tiempo completo.

— ¿A qué te referís con tomar decisiones no desde la mente sino desde lo físico?

— Cada diseño tiene una estrategia para la toma de decisiones que tiene que ver con su cuerpo físico. Por ejemplo, no es lo mismo decidir si ir al banco ahora o en 15 minutos desde la mente, de acuerdo con si me conviene o no, que decidirlo desde una sensación física. Esa sensación —llamada autoridad interna— es difícil de generalizar porque funciona de manera distinta y precisa en cada diseño. Pero lo cierto es que la mente es el resultado de la actividad cerebral; por lo tanto, si le damos la autoridad a la fuente de la mente, operaremos desde un lugar mucho más inteligente.

— Es una idea interesante, sobre todo hoy que vivimos en un mundo tan mental y desconectados del cuerpo ¿no?

— Sí. Y también en un mundo que se presenta peligroso y que cambia constantemente. Cuando uno tiene ese lugar interno en el que confiar, puede sentirse seguro. Seguir la estrategia propia y honrar la autoridad interna es una forma de protegerse.

Nadia Soso, analista y profesora de Diseño Humano. Foto: Cortesía Nadia Soso.

— Volviendo a las bases, ¿cómo definís el Diseño Humano?

— Es una herramienta de autoconocimiento, de fundamento lógico. Cuando el usuario conoce su diseño puede hacer el experimento, como hacen los científicos en el laboratorio. Yo hago la lectura y la persona se lleva esa información y pone en práctica su propio experimento a partir de lo que aprendió sobre su diseño. Esto abre una posibilidad de descubrimiento de quién uno es verdaderamente; no lo digo solo porque lo sostiene el sistema de Diseño Humano, sino porque lo he comprobado en mi propia experiencia. Cada día de los últimos 15 años de mi vida he visto cómo mi diseño es exactamente como se presenta.

— ¿En qué casos se recomienda?

— En todos los casos. Cualquier persona que tome decisiones mentales, aunque le vaya bien en el sentido de que tenga pareja, una familia y buenos ingresos, puede, al mismo tiempo, sentir un vacío. El Diseño Humano no opera con diagnósticos; es para todas las personas que tengan resonancia con el sistema. No se negocia, no se matiza, no se ablanda. Es mecánico, lógico. Es como un interruptor: si uno le da al “sí”, se enciende, y si le da al “no”, se apaga. Cuando uno vive su diseño, se abre el potencial del verdadero ser y de amarse por lo que uno es.

— ¿Cómo puede mejorar la vida de una persona que vive de acuerdo con su Diseño Humano?

— No solo mejora, sino que cambia por completo. En los vínculos, en el trabajo, en el día a día… Cuando uno confía en su autoridad interna, conecta con su verdadera vida. No es algo que suceda de un día para el otro; existe lo que se conoce como “proceso de acondicionamiento” donde uno libera las creencias que tenía sobre sí mismo y entiende quién realmente es. No es una vida ideal ni una promesa de felicidad, sino la verdad de cada uno.

— ¿Y si queremos ser distintos a nuestro diseño?

— Sufriremos, porque querer ser distintos es no amar lo que somos. Cuando uno empieza a vivir su diseño, emerge el potencial genético que trae. Sino, siempre sentirá que no es suficiente, que no alcanza. Y tendrá pensamientos basados en el sufrimiento, porque el cuerpo estará sufriendo.