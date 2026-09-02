Vivir a la defensiva y perder la paciencia: qué hay detrás de las reacciones de ira que no podemos controlar

No todas las personas expresan el malestar de la misma manera. Mientras algunas tienden a ocultar lo que sienten o intentan mantener una actitud positiva frente a las dificultades, otras reaccionan con irritabilidad, poca paciencia o enojo ante situaciones cotidianas. Cuando esta respuesta se vuelve frecuente, puede ser algo más que una cuestión de “mal carácter”.

El enojo es una emoción básica que aparece frente a situaciones percibidas como amenazantes, injustas o frustrantes. Puede preparar al organismo para responder ante un problema y, en determinadas circunstancias, cumplir una función adaptativa. El problema aparece cuando se vuelve demasiado frecuente, intenso o desproporcionado respecto de las situaciones que lo desencadenan.

¿Por qué algunas personas viven enojadas? Una de las posibles explicaciones es la acumulación de estrés, cansancio, frustración y otras emociones que no han encontrado una forma adecuada de expresarse. En ese contexto, situaciones pequeñas pueden terminar provocando reacciones mucho más intensas de lo esperado.

Sonia Díaz Rois, mentora y coach especializada en gestión del enojo y comunicación consciente, explicó a Vozpópuli que algunas personas interpretan lo que les ocurre como un problema de carácter cuando, en realidad, pueden estar atravesando una situación de saturación emocional.

Pareja sentada de espaldas. Foto: Freepik.

La especialista señala que una reacción aparentemente desproporcionada no necesariamente responde a un único episodio. Puede ser el resultado de una acumulación de situaciones que la persona fue tolerando o dejando pasar durante un período prolongado.

Esto ayuda a comprender por qué alguien puede reaccionar con enojo ante un inconveniente aparentemente menor: el desencadenante inmediato puede ser pequeño, pero la carga emocional acumulada no necesariamente lo es.

La ira no siempre aparece de manera aislada. En determinadas personas puede coexistir con tristeza, miedo, inseguridad, frustración o sensación de impotencia. Esto no significa que detrás de todo enojo exista necesariamente una emoción oculta. Sin embargo, reconocer qué hay detrás de una reacción puede ayudar a comprender mejor su origen. Una persona que se siente desbordada, por ejemplo, puede expresar ese malestar mediante irritabilidad en lugar de identificarlo directamente como cansancio o angustia.

También puede ocurrir que determinadas formas de expresar las emociones hayan sido aprendidas a lo largo de la vida. En algunos contextos culturales y familiares, manifestar tristeza, miedo o vulnerabilidad puede haber sido menos aceptado que expresar enojo.

Hombre enojado frente a la computadora. Foto: Archivo.

¿El estrés puede aumentar la irritabilidad? Sí. Cuando una persona atraviesa períodos prolongados de estrés, descanso insuficiente o una elevada exigencia cotidiana, puede disminuir su capacidad para afrontar situaciones que normalmente toleraría sin dificultad.

En esos casos pueden aparecer señales como impaciencia, irritabilidad, respuestas desproporcionadas, dificultad para relajarse o sensación de estar permanentemente a la defensiva. Por eso, describir a alguien simplemente como una persona de “mal carácter” puede dejar de lado otros factores que están influyendo en su comportamiento.

No existe un único perfil psicológico de alguien que vive enojado. Aun así, cuando la irritabilidad es persistente pueden observarse algunas conductas:



Baja tolerancia a la frustración: pequeños inconvenientes pueden generar respuestas de enojo difíciles de controlar.

Irritabilidad frecuente: la persona puede reaccionar con molestia ante situaciones cotidianas.

Acumulación emocional: puede existir una tendencia a no expresar determinadas emociones hasta que finalmente aparecen en forma de enojo.

Dificultad para regular las reacciones : la intensidad de la respuesta puede no corresponderse con la situación que la desencadenó.

: la intensidad de la respuesta puede no corresponderse con la situación que la desencadenó. Cansancio y estrés: períodos prolongados de exigencia pueden favorecer una mayor irritabilidad.

Estos comportamientos, sin embargo, no permiten establecer por sí mismos un diagnóstico psicológico o psiquiátrico.

Sentir enojo es normal y no constituye por sí mismo un trastorno. La preocupación aparece cuando las reacciones son muy frecuentes, intensas, difíciles de controlar o interfieren con la vida cotidiana y las relaciones personales.

En algunos casos, los episodios de ira intensa y repetitiva pueden estar relacionados con determinadas condiciones de salud mental. Una de ellas es el trastorno explosivo intermitente, que se caracteriza por episodios recurrentes de agresividad o explosiones de ira desproporcionadas respecto de la situación. Pero no toda persona irritable presenta este trastorno. El diagnóstico requiere una evaluación realizada por un profesional de la salud mental.

Cuando una persona siente que vive enojada, identificar solamente el enojo puede ser el primer paso. También puede resultar útil observar qué situaciones lo desencadenan, qué emociones aparecen antes de la reacción y cómo está el nivel de estrés, descanso y exigencia cotidiana.

La ira no es una emoción que deba eliminarse: puede alertar sobre una situación que necesita atención. Lo importante es aprender a reconocerla y expresarla de una manera que no termine perjudicando a la propia persona ni a quienes la rodean. Por eso, si el enojo se vuelve persistente, provoca conflictos frecuentes, afecta las relaciones o resulta difícil de controlar, consultar con un profesional puede ayudar a comprender qué está ocurriendo y encontrar estrategias adecuadas para regularlo.

Con base en El Comercio/GDA