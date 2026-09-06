Un consejo para un matrimonio duradero: los pequeños gestos que se acumulan y fortalecen el vínculo

El psicólogo y presentador Phil McGraw, conocido como Dr. Phil, y su esposa Robin McGraw celebraron 50 años de matrimonio el 14 de agosto.

En una entrevista conjunta con Us Weekly, recordaron distintos momentos de las cinco décadas que llevan juntos y hablaron sobre aquello que consideran importante para sostener una relación.

El consejo de Dr. Phil para un matrimonio duradero

Para McGraw, los vínculos no se construyen únicamente a partir de grandes gestos, sino también de las acciones cotidianas.

“Pregúntate: ¿qué puedes hacer hoy para mejorar un poco su vida? No tiene que ser algo grande, pero esos pequeños gestos suman”, señaló. Luego resumió su idea: “Los pequeños comportamientos se acumulan y dan grandes resultados con el tiempo”.

Robin coincidió con esa mirada y destacó el valor de haber atravesado juntos distintas etapas de la vida. “Hemos atesorado cada año de nuestra vida juntos, cada década, cada ocasión especial, cumpleaños, festividades”, expresó.

Cómo comenzó la relación

El primer encuentro entre Robin y Phil McGraw ocurrió de manera inesperada. Robin conocía a la hermana de McGraw y había aceptado participar de una cita doble.

El matrimonio mantiene una vida tranquila en Texas. Foto: Redes Sociales Dr Phil

El piloto de la Fuerza Aérea con quien debía encontrarse quedó varado por el mal tiempo. Robin fue entonces a la casa de su amiga, donde conoció a quien luego sería su esposo.

McGraw estaba enfermo y en otra habitación. Cuando Robin apareció, él le preguntó quién era.

“Fue amor a primera vista para mí. Supe en ese momento que iba a casarme con este hombre”, recordó ella.

Sin embargo, el comienzo no fue completamente amable. Robin le preguntó si siempre era tan malhumorado. McGraw explicó que aquella actitud se debía a que estaba enfermo: “Estaba enfermo. ¿Qué puedo decir? Tenía un resfriado de hombre”.

Después de aquella noche llegó la primera cita. La relación avanzó rápidamente: se comprometieron el Día de San Valentín y se casaron seis meses después.

Una boda de menos de 500 dólares

La ceremonia se realizó el 14 de agosto de 1976. En ese momento, la pareja tenía pocos recursos y optó por una celebración sencilla.

El vestido de Robin costó 100 dólares y el anillo tuvo un valor de US$315.

“Gastamos menos de US$500 en todo y nos ha durado 50 años. Así que fue una excelente inversión”, recordó McGraw.

A lo largo de su matrimonio también atravesaron momentos difíciles, entre ellos los problemas de salud de sus dos hijos. Jordan, el menor, fue diagnosticado con cáncer en la tibia cuando tenía 12 años y necesitó una intervención quirúrgica.

Robin también recordó que su primer hijo debió ser operado cuando tenía apenas tres semanas porque presentaba un problema que le impedía alimentarse correctamente.

No hay nada más difícil que afrontar una prueba o un trauma con tus hijos”, afirmó.

Cómo es su vida actualmente

Actualmente, la pareja asegura que mantiene una rutina tranquila. Ambos viven entre sus propiedades de Texas y California y suelen evitar la exposición mediática.

Foto: Commons.

Robin contó que McGraw juega al tenis por las tardes y que después suelen pedir comida. También mantienen varios comederos para gatos callejeros que comenzaron a acercarse a su propiedad de Texas.

La pareja tiene cuatro nietos. Robin describió esta etapa como “la fase del postre” y afirmó que es “la más hermosa” que vivieron.

Para celebrar sus cinco décadas de matrimonio, McGraw viajó con su esposa a París. Mientras tanto, el presentador desarrolla proyectos audiovisuales y expande su presencia en plataformas digitales.

En base a La Nación/GDA