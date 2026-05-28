Taller de estimulación cognitiva para mayores de 60 años propone encuentros y juegos en Montevideo

Con el objetivo de promover el bienestar, la autonomía y la socialización en adultos mayores, durante junio se desarrollará en Montevideo el taller “Activa tu mente”, una propuesta de estimulación cognitiva dirigida a personas mayores de 60 años.

La iniciativa apunta a generar un espacio recreativo y de encuentro mediante juegos y actividades dinámicas pensadas para ejercitar la mente, fortalecer la confianza y favorecer una mejor calidad de vida.

Además de trabajar aspectos vinculados a la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, el taller busca ofrecer un ámbito para compartir, mantenerse activo y disfrutar de una tarde diferente en grupo.

La actividad estará a cargo de Rosario Fernández, instructora de Estimulación Cognitiva, y se realizará en Espacio Emprendedor, en la zona de Tres Cruces. Los encuentros serán quincenales, los lunes 8 y 22 de junio, en el horario de 16 a 18 horas. La propuesta incluye dos talleres mensuales de dos horas cada uno, materiales para las actividades y merienda.

Desde la organización destacan que la experiencia busca ir “mucho más allá de un taller”, apostando también a generar vínculos, estimular la participación social y crear un espacio cálido para compartir entre pares.

Para participar es necesario reservar lugar mediante una seña del 50%. Las consultas e inscripciones se realizan a través del teléfono 098 652 117.