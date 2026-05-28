Taller de estimulación cognitiva para mayores de 60 años propone encuentros y juegos en Montevideo
La propuesta, coordinada por la Lic. Rosario Fernández, combina actividades recreativas, ejercicios mentales y socialización en encuentros quincenales con merienda incluida.
Con el objetivo de promover el bienestar, la autonomía y la socialización en adultos mayores, durante junio se desarrollará en Montevideo el taller “Activa tu mente”, una propuesta de estimulación cognitiva dirigida a personas mayores de 60 años.
La iniciativa apunta a generar un espacio recreativo y de encuentro mediante juegos y actividades dinámicas pensadas para ejercitar la mente, fortalecer la confianza y favorecer una mejor calidad de vida.
Además de trabajar aspectos vinculados a la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, el taller busca ofrecer un ámbito para compartir, mantenerse activo y disfrutar de una tarde diferente en grupo.
La actividad estará a cargo de Rosario Fernández, instructora de Estimulación Cognitiva, y se realizará en Espacio Emprendedor, en la zona de Tres Cruces. Los encuentros serán quincenales, los lunes 8 y 22 de junio, en el horario de 16 a 18 horas. La propuesta incluye dos talleres mensuales de dos horas cada uno, materiales para las actividades y merienda.
Desde la organización destacan que la experiencia busca ir “mucho más allá de un taller”, apostando también a generar vínculos, estimular la participación social y crear un espacio cálido para compartir entre pares.
Para participar es necesario reservar lugar mediante una seña del 50%. Las consultas e inscripciones se realizan a través del teléfono 098 652 117.
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