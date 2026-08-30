Tal Ben-Shahar vuelve a Montevideo: el método del ex profesor de Harvard para ser felices de verdad

Bajá la pelota. Respirá. Agradecé. Lo escuchaste miles de veces, lo intentaste, te olvidaste, te estresaste, te volviste a acordar. El camino para ser feliz parece fácil, pero, a la hora de incorporarlo en tu vida y convertirlo en un hábito, te frustrás. Entonces, ¿Qué hace falta para estar en paz? ¿Cuál es el secreto para alcanzar la felicidad verdadera? El ex profesor de Harvard y uno de los mayores referentes internacionales en psicología positiva y bienestar, Tal Ben-Shahar, vuelve a Montevideo para revelar las respuestas.

El primer error está en creer que ser felices es nunca sentirnos mal: “Cuando nuestra expectativa es que una buena vida es una desprovista de emociones dolorosas, inevitablemente seremos infelices”. Por el contrario —agregó el experto—, es natural en ocasiones estar tristes, enojados o ansiosos, y, cuando nos permitimos ser humanos, esas emociones naturalmente fluyen y se van, tal cual llegaron.

La clave, entonces, es estar bien con el hecho de estar mal. Ben-Shahar expresó: “La diferencia entre mi experiencia actual y la que tenía hace 30 años es que antes solía luchar contra las emociones dolorosas. Hoy las acepto y abrazo, y, de esta forma, se van tal como llegaron. Es el curso natural de la experiencia”.

El segundo error está en nuestro estilo de vida: “Las personas están ocupadas, corren de un lado para otro, intentan hacer muchas cosas y nunca están satisfechas”. Sin embargo, no se trata de vivir en una cueva, alejados de todo y sin compromisos, sino de aprender a tener un balance. El experto lo explicó así: “Cuando vamos al gimnasio, sometemos nuestro cuerpo a estrés. Pero no es algo malo porque, con el tiempo, nos volvemos más fuertes y saludables. El problema comienza cuando no tenemos suficiente tiempo de recuperación”.

Hay un tercer error que tiene que ver con dar todo por sentado: logros, vínculos, quiénes somos. Agradecer nos acerca a la felicidad, pero, para que sea eficaz, debemos hacerlo a diario. El verdadero desafío no está en cerrar los ojos y meditar cuando estamos de vacaciones, sino en tomarnos el tiempo de respirar hondo y valorar lo que tenemos, incluso, en medio del caos.

Conferencia de Tal Ben-Shahar. Foto: Cortesía Mentes Expertas.

Cómo crear hábitos para ser felices

En su charla —organizada por Mentes Expertas—, Ben-Shahar revelará cómo convertir pequeños cambios en hábitos que nos ayuden a ser felices. El secreto está en lo que él llama las tres ‘R’ del cambio: recordatorio, repetición y ritual. Así como no necesitamos que nos recuerden que debemos lavarnos los dientes, esta serie de pasos —las tres ‘R’— nos permite automatizar conductas que hacen bien.

Además de la gratitud, Ben-Shahar mencionó otras conductas que vale la pena instalar, como pasar tiempo de calidad con personas que amamos (no mirando el celular, sino concentrándonos en el otro) y hacer actividad física. “Treinta minutos de ejercicio tres veces por semana tiene el mismo efecto sobre nuestro bienestar psicológico que los medicamentos psiquiátricos más potentes”, aseguró.

En línea con las tres ‘R’, también es importante encontrar un “compañero de responsabilidad”, es decir, alguien con quien uno pueda ir al gimnasio o hablar al final del día sobre los ejercicios de respiración y de valoración. “Cuando tenemos a alguien ante quien debemos rendir cuentas, somos significativamente más propensos a cumplir con nuestros compromisos”, indicó el experto.

El camino hacia la felicidad

Vivir felices es tener más energía, celebrar la vida, encontrar una razón para levantarnos cada mañana. Alcanzar la felicidad es, entonces, un fin en sí mismo, pero también es un medio para lograr otros fines: “Si uno aumenta sus niveles de felicidad solo un poco —un 3% o 4 %—, se vuelve más creativo y productivo, sus relaciones mejoran e incluso se potencia su salud física”.

Y, si bien cada uno es responsable de su propia felicidad, hay mucho que podemos hacer para ayudar a los demás a ser más felices. En primer lugar —señaló—, predicar con el ejemplo: “Si los empleados de mi organización me ven siendo amable, haciendo ejercicio, valorando su trabajo y el mío, es más probable que ellos también lo hagan”. En segundo lugar, compartir información científica, es decir, “transmitir la ciencia de la felicidad, no solo la parte de autoayuda”.

Un primer puntapié para poner esto en marcha puede ser escuchar al experto en vivo. Su Mentes Expertas será este miércoles 2 de setiembre a las 19 horas en el Teatro Metro de Montevideo (San José 1211). “Está dirigida a padres y madres que quieren familias más felices, a gerentes que quieren equipos y organizaciones más felices, y, ante todo, al individuo que quiere llevar una vida más feliz, saludable y exitosa”, finalizó. Las entradas están disponibles a través de RedTickets.