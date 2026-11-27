Durante años, organizar cumpleaños, reuniones con amigos o celebraciones familiares puede haber sido una de las actividades favoritas de una persona. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa costumbre puede perder atractivo. Lo que antes generaba entusiasmo comienza a percibirse como una tarea agotadora y algunas personas optan por encuentros más pequeños, tranquilos o incluso por no celebrar.

Este cambio no necesariamente significa que haya menos interés por las relaciones sociales. Desde la psicología, se entiende que las preferencias y las prioridades pueden transformarse a medida que se acumulan experiencias y se atraviesan distintas etapas de la vida. En lugar de buscar una agenda repleta de compromisos, muchas personas comienzan a valorar más aquellos encuentros que les aportan satisfacción emocional.

Las responsabilidades laborales, la vida doméstica y el cuidado de otras personas modifican la manera en que se administra el tiempo. En ese contexto, organizar una celebración con numerosos invitados puede dejar de ser una actividad atractiva y convertirse en una fuente de estrés.

Coordinar horarios, preparar comida, atender a los invitados y resolver imprevistos exige tiempo y energía. Para algunas personas, el esfuerzo que supone toda esa logística deja de compensar el disfrute que obtienen de la reunión.

En este proceso, la cantidad de encuentros pierde relevancia frente a la calidad de las relaciones. La búsqueda de conversaciones significativas, cenas tranquilas o momentos compartidos con personas cercanas puede ocupar un lugar más importante que la organización de grandes eventos.

La satisfacción de los vínculos sociales, además, no depende necesariamente de la frecuencia de las interacciones ni de la cantidad de personas con las que se comparte tiempo, sino también de la profundidad y la calidad de esas relaciones. La teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por la psicóloga Laura Carstensen, de la Universidad de Stanford, ofrece una explicación para este fenómeno.

Amigos se reúnen a jugar a las cartas. Foto: Magnific.

Según este enfoque, cuando las personas perciben que el tiempo disponible es más limitado, tienden a priorizar las relaciones y experiencias que les generan mayor satisfacción emocional. En lugar de ampliar indiscriminadamente su círculo social, pueden concentrarse en vínculos que consideran más significativos.

Esta transformación también puede estar relacionada con una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones. Con los años, algunas personas dejan de sentir la necesidad de participar en determinadas actividades para cumplir expectativas ajenas, mantener una imagen social o demostrar que están activas.

Aprender a establecer límites frente a compromisos que no generan disfrute puede formar parte del autoconocimiento. Decidir no organizar una fiesta, rechazar una invitación o preferir un plan más sencillo no necesariamente implica un problema, sino una elección sobre cómo se quiere utilizar el tiempo.

La tecnología también ha modificado las formas de relacionarse. Las aplicaciones de mensajería y las videollamadas permiten mantener el contacto sin que cada interacción requiera un encuentro presencial. De esta manera, las reuniones cara a cara pueden reservarse para ocasiones en las que las personas realmente desean compartir ese momento.

Preferir menos compromisos sociales no debe confundirse automáticamente con aislamiento. Sin embargo, es importante distinguir una decisión consciente de un retraimiento que responde a un malestar emocional. Si una persona comienza a alejarse progresivamente de los demás, pierde interés por actividades que antes disfrutaba o experimenta dificultades emocionales persistentes, conviene prestar atención a esos cambios.

La soledad no deseada y el aislamiento pueden afectar la salud física y mental. Por eso, no es lo mismo elegir pasar más tiempo en casa, disfrutar de encuentros reducidos o dejar de organizar eventos que sentirse incapaz de relacionarse, evitar a los demás por malestar o perder el interés por la vida social en general.

Con base en La Nación/GDA