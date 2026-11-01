Repetir películas y series: los motivos psicológicos de volver a las historias conocidas

En un contexto donde la oferta de las plataformas de entretenimiento audiovisual parece inagotable, se da una paradoja habitual: una gran cantidad de espectadores prefiere reproducir producciones que ya vio en reiteradas ocasiones en lugar de apostar por historias inéditas. Esta conducta, lejos de responder al mero aburrimiento, esconde mecanismos psicológicos orientados al bienestar y la economía cognitiva.

Especialistas e instituciones abocadas al análisis de la conducta humana han indagado sobre este hábito. Coinciden en que revisar una obra cuyo desenlace ya se conoce genera un marco de confort y previsibilidad que resulta muy atractivo para la mente.

Al eliminar el factor sorpresa, la persona ya no requiere enfocar la totalidad de su atención en seguir el hilo argumental. Este fenómeno, vinculado a los sesgos de la atención y los límites de la memoria, habilita a captar matices, guiños o detalles técnicos que pasaron inadvertidos durante las primeras visualizaciones.

Asimismo, entra en juego el denominado "efecto de mera exposición", un concepto que describe cómo el contacto repetido con un estímulo —ya sea una composición musical, una pieza plástica o una producción narrativa— incrementa la satisfacción y el gusto por dicho contenido a medida que se vuelve más familiar.

Televisión. Foto: Pixabay

De la paradoja de la elección al refugio emocional

El componente evolutivo también cumple un rol central: elegir una opción conocida implica un ahorro considerable de energía mental. El psicólogo estadounidense Barry Schwartz ha abordado este dilema a través de la teoría sobre la sobreabundancia de opciones. Según su perspectiva, cuando la oferta es desmedida, la tarea de decidir puede detonar angustia y frustración, derivando en un bloqueo que impulsa a optar por lo conocido para evitar el agotamiento.

En este sentido, volver a una narración familiar otorga un sentimiento de dominio sobre el entorno. La previsibilidad del relato baja la tensión y aporta un espacio seguro donde no hay sobresaltos ni decepciones argumentales.

Control remoto y televisión. Foto: archivo

Otro aspecto determinante es el lazo afectivo que se construye con los personajes. Esta conexión opera como un ancla de estabilidad emocional que amortigua el estrés cotidiano, transformando la pantalla en un espacio de desconexión efectiva.

Finalmente, este hábito actúa como un catalizador de recuerdos personales, permitiendo resignificar vivencias del pasado a la luz del presente. Aunque cada individuo procesa el entretenimiento de manera particular, la psicología confirma que reincidir en una vieja historia es, ante todo, una búsqueda consciente de serenidad.

En base a El Tiempo/GDA