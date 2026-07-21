Qué significa ser poco hablador y cuáles son las causas detrás del silencio reflexivo, según la psicología

En casi todas las reuniones hay alguien que participa poco. Mientras otras personas intervienen con rapidez, esa persona escucha, observa y recién habla cuando considera que realmente tiene algo para aportar. No siempre se trata de timidez o falta de interés. De hecho, la psicología sostiene que el silencio puede responder a distintas formas de procesar la información y relacionarse con los demás.

Según el portal especializado Psicología y Mente, ser poco hablador implica una tendencia a comunicarse de manera más reservada, algo que no necesariamente está asociado con la introversión o la ansiedad social.

Algunas personas necesitan más tiempo para elaborar sus ideas antes de expresarlas. En lugar de intervenir de forma espontánea, suelen escuchar con atención, analizar lo que dicen los demás, elegir cuidadosamente sus palabras y esperar el momento que consideran adecuado para participar.

Este estilo hace que, en conversaciones rápidas o con muchos participantes, a veces no lleguen a intervenir antes de que el tema cambie. Lejos de significar desinterés, esa actitud puede reflejar una forma más reflexiva de comunicarse.

Hombre hace gesto de silencio. Foto: Freepik.

El comunicador y conferencista TED Roberto Pérez Marijuán plantea que, en algunos casos, hablar poco puede ser una conducta aprendida. Según explicó en un video difundido en TikTok, algunas personas crecieron en entornos donde eran criticadas, corregidas constantemente o juzgadas cada vez que expresaban una opinión. Con el tiempo, el cerebro aprende que exponerse puede resultar incómodo o generar malestar, por lo que el silencio aparece como una estrategia de protección.

En otros casos, la explicación pasa por la autoexigencia. Hay personas que sienten la necesidad de decir exactamente "lo correcto" y, mientras buscan la mejor manera de expresarlo, la conversación continúa y pierden la oportunidad de intervenir.

Otra característica frecuente es la necesidad de comprender primero el contexto. Algunas personas prefieren observar cómo interactúan los demás, interpretar el ambiente o identificar el tono de la conversación antes de tomar la palabra. Ese proceso puede hacer que sus intervenciones sean menos frecuentes, pero también más elaboradas.

Mujer pidiendo silencio Foto: Freepik

Aunque el silencio tenga múltiples explicaciones, suele dar lugar a conclusiones equivocadas. En el ámbito laboral, quien habla poco puede ser percibido como alguien que no participa. En reuniones sociales puede interpretarse como desinterés. Y dentro de la familia, algunas personas pueden pensar que evita involucrarse en determinadas conversaciones.

Las reflexiones de Roberto Pérez Marijuán despertaron una amplia conversación en redes sociales. Entre los comentarios, muchas personas señalaron que no hablan demasiado porque sienten que los demás no están realmente interesados en escuchar. Otras reconocieron que el miedo a ser juzgadas o a decir algo incorrecto las lleva a permanecer en silencio, aun cuando tengan ganas de participar.

Estos testimonios reflejan que detrás de una actitud aparentemente simple pueden coexistir experiencias personales, formas distintas de pensar e incluso mecanismos de protección desarrollados a lo largo de la vida. Hablar poco no siempre implica inseguridad, timidez o falta de interés. En muchos casos, es simplemente otra manera de participar en una conversación: una que prioriza escuchar, observar y reflexionar antes de convertir las ideas en palabras.

Con base en La Nación/GDA