Pilar Sordo, psicóloga: "La felicidad es una decisión"

La psicóloga y conferencista chilena Pilar Sordo planteó una nueva perspectiva sobre el bienestar emocional, al asegurar que la felicidad constituye una elección consciente de las personas y no la ausencia de problemas o tensiones en la vida cotidiana. Según la experta, este estado demanda voluntad para ejercitar la valoración diaria de la realidad inmediata.

Enfoque basado en la actitud interna

Mujer haciendo yoga frente al mar Foto: Canva

La reconocida especialista chilena sostuvo que la clave para alcanzar un estado de bienestar pleno no se encuentra ligada a variables del entorno, sino a la predisposición con la que cada individuo decide procesar las vicisitudes. El desarrollo de la psicología positiva demuestra que la determinación de afrontar la rutina con optimismo funciona como una herramienta de retroalimentación biológica. Este proceso disminuye los indicadores de tensión psicofísica y consolida una mejora sustancial en el tejido de los vínculos afectivos.

La gratitud, en este esquema, opera desplazando la atención de los individuos lejos de las carencias materiales o afectivas. Para la experta, el principal riesgo de la sociedad contemporánea radica en caer en una dinámica de insatisfacción permanente que bloquea la apreciación de los logros alcanzados.

El ejercicio de registrar eventos positivos

La autora de diversas obras sobre el comportamiento humano subrayó en recientes entrevistas que la capacidad de registro es el principal recurso para combatir lo que define como la desconexión espiritual o afección anímica. Este cuadro se manifiesta cuando las personas, aun teniendo sus necesidades básicas completamente resueltas, experimentan una incapacidad profunda para disfrutar de los afectos o de los estímulos simples de la vida, tales como la alimentación o el descanso.

A modo de ejemplo sobre la efectividad de este enfoque práctico, la profesional detalló la evolución clínica de un paciente de cuarenta años con pérdida de visión que logró revertir un cuadro de depresión mediante el registro diario de pequeños estímulos positivos. La constancia en anotar factores sutiles, como los aromas o las interacciones amables en la calle, sirvió de plataforma para su recuperación.

“La felicidad es una decisión; yo decido libre y soberanamente si me quiero cargar la vida o no”, afirmó Sordo para sintetizar cómo la resiliencia se construye a partir de decisiones individuales e independientes de la abundancia económica. En este sentido, remarcó que las poblaciones con menores recursos económicos suelen mantener un acceso más directo a esta satisfacción, ya que no lidian con las distorsiones que provocan las falsas expectativas de consumo.

Trayectoria Nacida en Temuco en 1965, la psicóloga se ha posicionado como una de las voces más consultadas en el continente en materia de dinámicas familiares y gestión del sufrimiento. Su trabajo combina el análisis académico con la divulgación masiva. A través de publicaciones ampliamente difundidas en la región como Viva la diferencia y Bienvenido Dolor, ha logrado acercar herramientas conceptuales complejas a un público diverso, promoviendo debates abiertos sobre el autocuidado, el desarrollo humano y la salud mental en la región.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

