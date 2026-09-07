Qué significa que pique la mano izquierda y por qué se la relaciona con el dinero

La picazón en las manos es una de esas señales del cuerpo a las que, desde hace generaciones, distintas culturas les atribuyen significados vinculados con la suerte, el dinero y los acontecimientos futuros. Según una de las creencias populares más extendidas, cuando pica la mano izquierda puede estar relacionada con una pérdida o salida de dinero, mientras que la derecha suele asociarse con la llegada de riqueza.

Incluso existe un curioso ritual para intentar evitar ese supuesto gasto: cerrar el puño cuando aparece la comezón en la mano izquierda, como una forma simbólica de “retener” el dinero. Sin embargo, no todas las tradiciones coinciden. En algunas regiones, los significados se presentan de manera invertida.

Más allá de lo que sostiene el folclore, la ciencia no encontró evidencia que vincule la picazón de una mano con la llegada o salida de dinero.

Una creencia que atraviesa generaciones

El origen de esta superstición podría remontarse a la cultura celta, donde los druidas practicaban la quiromancia, es decir, la lectura de las manos. Dentro de esa tradición, la picazón en las palmas era interpretada como una manifestación energética asociada con el movimiento de bienes, ya fuera por una entrada o por una salida.

Con el paso del tiempo, la creencia se transmitió de generación en generación y fue adquiriendo distintas versiones según el lugar y la cultura. Que en algunas regiones la interpretación sea exactamente opuesta es, precisamente, una muestra de que se trata de una tradición popular sin respaldo comprobado.

Cuando la explicación puede estar en el cuerpo

Dejando de lado la superstición, rascarse o frotarse las manos también puede estar relacionado con cuestiones emocionales. La ansiedad, el estrés y la tensión interna pueden expresarse mediante determinados gestos repetitivos, entre ellos frotarse las manos.

La explicación, en estos casos, no estaría vinculada con el dinero ni con una señal de lo que está por suceder, sino con una respuesta física frente a una situación de incertidumbre o tensión.

Pero la comezón también puede tener causas estrictamente físicas. La sequedad de la piel, las reacciones alérgicas provocadas por productos que entran en contacto con las manos y algunos trastornos circulatorios se encuentran entre las posibles explicaciones. En situaciones más específicas también puede aparecer asociada a afecciones como el síndrome del túnel carpiano.

Si la picazón persiste o aparece con frecuencia, la recomendación es consultar con un dermatólogo para determinar cuál puede ser su origen.

Escribir a mano. Foto: Canva

Otras señales a las que se les atribuye significado

La superstición relacionada con las manos forma parte de un conjunto mucho más amplio de creencias populares. También existen interpretaciones para cuando pica una oreja, un ojo o la planta de los pies, a las que algunas tradiciones atribuyen la capacidad de anticipar acontecimientos.

Ninguna de estas creencias cuenta con respaldo científico, pero todas forman parte de un folclore que se mantiene vigente en diferentes culturas y generaciones.

Mujer muestra la piel de sus manos. Foto: Freepik.

Entre la tradición y la explicación científica

La idea de que la mano izquierda anuncia una salida de dinero combina tradición oral, folclore y coincidencias. No existe evidencia científica que permita afirmar que una picazón en la palma tenga relación con la situación económica de una persona.

Aun así, la creencia permanece porque responde a una necesidad muy humana: buscar explicaciones y significado en determinadas señales del cuerpo, incluso cuando la causa puede ser mucho más sencilla.

Por eso, la próxima vez que aparezca una comezón inesperada en la mano izquierda, se puede tomar como una anécdota o recordar la superstición familiar. Pero si el picor se vuelve persistente o molesto, lo indicado es dejar de lado las interpretaciones sobre la suerte y consultar a un profesional de la salud.

En base a La Nación/GDA