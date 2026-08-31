Piel seca en invierno, ¿cómo proteger la barrera cutánea del frío, la calefacción y la humedad?

Con la llegada del invierno muchas personas notan que su piel “cambió”. Aparece la tirantez, el enrojecimiento, la descamación o una mayor sensibilidad frente a productos que antes utilizaban sin inconvenientes. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, esto es completamente normal.

Durante los meses más fríos la piel está expuesta a varios factores que afectan su equilibrio. Las bajas temperaturas, el viento y los ambientes calefaccionados disminuyen la humedad ambiental y favorecen la pérdida de agua de la piel. Como consecuencia, la barrera cutánea, que actúa como un escudo protector, puede debilitarse y hacer que la piel se vuelva más reactiva.

Es frecuente que en esta época aparezcan molestias como picazón, ardor, sensación de tirantez o mayor sensibilidad al aplicar algunos cosméticos. Incluso personas que habitualmente tienen piel grasa pueden notar zonas resecas o una sensación de incomodidad.

Frente a estos cambios, muchas personas creen que necesitan incorporar una gran cantidad de productos. Sin embargo, el secreto suele estar en simplificar la rutina y elegir productos adecuados para las necesidades de la piel.

Una limpieza suave, sin productos agresivos, es el primer paso. También es importante utilizar una crema hidratante que ayude a reforzar la barrera cutánea y conservar la hidratación.

En este sentido, las ceramidas se han convertido en uno de los ingredientes más recomendados durante el invierno. Se trata de lípidos que forman parte de manera natural de nuestra piel y cumplen una función esencial: mantener unidas las células de la capa más superficial, evitando la pérdida de agua y ayudando a protegernos de las agresiones externas. Cuando la barrera cutánea se altera por el frío, el viento o el uso de calefacción, incorporar productos con ceramidas puede favorecer su reparación y disminuir la sensación de tirantez y sensibilidad.

Cuidado de la piel con crema. Foto: Commons.

Otros ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina o el pantenol también contribuyen a mantener la piel hidratada y confortable, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Otro error frecuente es pensar que el protector solar solo es necesario en verano. Aunque las temperaturas sean bajas, la radiación ultravioleta continúa presente y puede favorecer el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de manchas. Por eso, el uso diario de protector solar sigue siendo un hábito fundamental, incluso en invierno.

Además, conviene evitar el agua demasiado caliente al momento de ducharse o lavarse el rostro. Aunque resulte muy agradable cuando hace frío, las altas temperaturas eliminan parte de los lípidos naturales que protegen la piel y pueden aumentar la sequedad.

Hombre cuida su piel frente al espejo. Foto: Magnific.

También es importante recordar que una piel sensible no siempre significa una piel enferma. Muchas veces se trata de una respuesta temporal a las condiciones climáticas. Sin embargo, si el enrojecimiento, la descamación intensa, el dolor o la picazón persisten, lo recomendable es consultar con un profesional para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

El invierno invita a adaptar la rutina de cuidado. Escuchar las necesidades de la piel, hidratarla correctamente y protegerla todos los días son pequeños hábitos que hacen una gran diferencia. Porque una piel saludable no depende de la cantidad de productos que usamos, sino de elegir los adecuados y ser constantes en su cuidado.