Muchos cometen este error al cuidar la piel en invierno: cómo ajustar la rutina para reparar la barrera cutánea

Con la llegada del invierno, no solo cambian las temperaturas: también cambian las necesidades de la piel. Y en años donde las olas de frío son más intensas o frecuentes, estos efectos se hacen aún más notorios.

Muchas personas empiezan a notar que su piel se vuelve más tirante, opaca o incluso reactiva. Esto no es casualidad. El frío, el viento y los cambios bruscos de temperatura —como pasar de un ambiente calefaccionado al exterior— afectan directamente la función barrera de la piel.

Cuando esta barrera se altera, la piel pierde hidratación con mayor facilidad y se vuelve más vulnerable.

Uno de los errores más comunes en esta época es no adaptar la rutina. Lo que funcionaba en meses más cálidos no necesariamente es suficiente en invierno. La hidratación pasa a ser un pilar central, pero no solo desde la cantidad de producto, sino desde su calidad. Es momento de elegir fórmulas más reparadoras, que no solo aporten agua, sino que ayuden a retenerla y a reforzar la barrera cutánea.

Hombre cuida su piel frente al espejo. Foto: Magnific.

Texturas más nutritivas, ingredientes que restauren y protejan, y una limpieza más suave son ajustes simples que pueden hacer una gran diferencia.

También es importante prestar atención a hábitos cotidianos que muchas veces empeoran la situación: duchas muy calientes, ambientes excesivamente calefaccionados o el uso de productos demasiado agresivos.

Pero el invierno no es solo una época para “proteger” la piel. También es una gran oportunidad para tratarla. Al haber menor exposición solar, este es el momento ideal para realizar tratamientos en consultorio que durante el año requieren más cuidados. Procedimientos que buscan mejorar la textura de la piel, unificar el tono o trabajar manchas encuentran en esta estación un contexto más favorable.

Mujer hidrata la piel de sus piernas. Foto: Magnific.

Lejos de ser una época pasiva, el invierno puede convertirse en un período clave para lograr cambios reales y sostenidos en la piel. Por eso, además de ajustar la rutina en casa, la consulta con un profesional permite evaluar el estado de la piel, elegir los tratamientos adecuados y planificar de forma segura.

Cuidar la piel en invierno no se trata solo de “combatir el frío”, sino de entender que este también es un momento estratégico. Porque, mientras la piel se protege, también puede mejorar.