Qué significa la apertura del portal 11:11 y cuáles son los rituales recomendados para esta fecha

En la numerología, cada 11 de noviembre se considera una fecha importante debido a la apertura del portal 11:11. Se trata del undécimo día del undécimo mes del año, considerado como una jornada clave para los creyentes en el esoterismo.

Esta creencia, que tendrá una nueva celebración este miércoles, sostiene que es una jornada clave para el crecimiento personal, la introspección y, particularmente, la manifestación de deseos, con rituales que ayuden a canalizar la energía del 11:11.

Un artículo de La Nación explica que este número es conocido como un “número maestro” que despierta la búsqueda de una conexión de una persona con el universo.

A su vez, esto se suma al evento conocido como portal energético. Esto sucede cuando los números se presentan dos veces, 11:11, lo que amplifica su energía y provoca que la fecha sea visualizada como una ocasión para entrar en un estado de mayor conciencia y abrirse a la posibilidad de sanación, crecimiento y transformación interior.

Actividades para realizar durante el portal 11:11

Esta particular jornada tiene tres actividades recomendadas para aprovechar la energía del portal. En primer lugar, la meditación es una práctica que busca aportar claridad mental, fijar metas concretas y liberarse de ataduras mentales.

Joven meditando mientras está sentado en el piso de su cuarto. Foto; Canva.

Para realizarla de la mejor manera, se debe encontrar un lugar tranquilo en el cual se pueda sentar de manera cómoda sin sufrir interrupciones. Tras ello, se deben cerrar los ojos y realizar respiraciones profundas y pausadas para lograr que tanto el cuerpo como la mente entren en estado de relajación.

Además de esto, la escritura de intenciones permite atraer todo aquello que se desea alcanzar. Tan solo con un cuaderno y la escritura de la fecha, con el objetivo de sellar la intención de la energía de esta fecha simbólica, se intentará escribir los deseos como si ya estuviesen ocurriendo, en tiempo presente y en modo afirmativo. Luego, el proceso culmina con su lectura en voz alta o, en caso contrario, en silencio, para atraerlos mediante la conciencia.

Una persona escribe a mano en un cuaderno. Foto: Canva.

Por último, están las afirmaciones. Se deben recitar en voz alta o en silencio durante el día, especialmente durante el inicio de la mañana o antes del horario de dormir para lograr reforzar la conexión con las metas y el poder del portal.

Para este caso, existen algunos ejemplos brindados por La Nación que pueden ser de utilidad en cualquiera de los casos, como por ejemplo “Estoy en sintonía con mi propósito”, “La abundancia y la paz llegan a mi vida” o “Confío en mi intuición y el camino que estoy creando”.

Paso a paso para conectar con los deseos del portal 11:11

La plataforma Forever Conscious, especializada en espiritualidad, explica las instrucciones necesarias para realizar un ritual energético aprovechando el portal del 11:11:

Comenzar una escritura libre, durante 11 minutos, sobre todas las cosas que se encuentran en su corazón y aquellas que brindan alegría habitualmente, intentando no levantar la lapicera de la hoja.

Luego de ese tiempo, se debe leer lo escrito resaltando actividades y palabras que capten la atención.

Se deben elegir tres palabras o actividades que más emoción provoquen en ese momento, y luego escribirlas en hoja aparte.

Colocar una mano sobre su corazón y repetir estas palabras: “Me doy permiso de sentir/hacer (dependiendo de si se eligieron tres sentimientos o tres actividades). Me doy permiso para traer más de esta energía a partir de hoy”.

Tras ello, se deben cerrar los ojos e intentar visualizar cómo sería su vida con toda esa energía, imaginando haber logrado todo eso que se deseó durante once minutos.

Con esas imágenes creadas por la mente, se debe escribir una intención clara de lo que se quiere manifestar en su vida.

Por último, colocando sus manos en posición de oración, se debe agradecer y terminar con la oración: “Estoy alineado, soy uno, estoy creando la vida de mi camino más elevado donde se cumplen todos mis deseos”, cerrando inmediatamente con un “Gracias. Gracias. Gracias”.