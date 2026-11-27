Quienes conversan con sus mascotas, les cuentan cómo estuvo su día o les hablan mientras realizan tareas domésticas suelen encontrar en esos intercambios una forma particular de compañía. Aunque los animales no respondan con palabras, sus gestos, movimientos y reacciones pueden dar lugar a una comunicación que fortalece el vínculo.

Dirigirse verbalmente a un perro, un gato u otro animal de compañía no necesariamente responde a una conducta extraña. También puede reflejar una disposición a observar el entorno, interpretar señales y prestar atención a las necesidades de otros seres vivos.

La sensibilidad con la que algunas personas perciben los cambios de comportamiento de sus mascotas, sus miradas o sus movimientos puede formar parte de una relación basada en el cuidado, la atención y el afecto.

La convivencia con animales puede ofrecer compañía y contribuir al bienestar emocional. En particular, para quienes viven solos o atraviesan períodos de aislamiento, compartir momentos con una mascota puede ayudar a incorporar rutinas, encontrar compañía y sentirse acompañados.

Hablar en voz alta mientras se acaricia al animal, se juega con él o se realizan actividades cotidianas también puede funcionar como una manera de expresar emociones, ordenar pensamientos y aliviar tensiones. Ese espacio de interacción, en el que no hay exigencias propias de una conversación entre personas, puede resultar reconfortante.

Si bien los perros, los gatos y otros animales no utilizan el lenguaje verbal humano, sí cuentan con distintas formas de comunicación. Sus movimientos, posturas, vocalizaciones y reacciones permiten transmitir señales que las personas pueden aprender a interpretar.

Las orejas, la cola, la mirada o la manera de acercarse pueden expresar distintos estados o respuestas frente al entorno. Por eso, la comunicación entre una persona y su mascota no depende exclusivamente de las palabras que se pronuncian.

Mascota. Foto: Pixabay

Hablarles, observar sus reacciones y responder a sus necesidades forma parte de una interacción que se construye con el tiempo. En ese intercambio, la atención al comportamiento del animal es tan importante como el diálogo que su propietario mantiene con él.

Más que una costumbre peculiar, conversar con las mascotas puede ser una expresión de afecto y una forma de compartir la vida cotidiana. En ocasiones, esos pequeños momentos de interacción se convierten en una parte significativa de la convivencia y del vínculo emocional que las personas construyen con sus animales.

Con base en La Nación/GDA