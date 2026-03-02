Primer día de clases y redes sociales: qué buscan los padres al compartir fotos de sus hijos

Cada comienzo de año lectivo trae su propio ritual digital. Mochilas nuevas, túnicas impecables, medias que aún no perdieron el blanco original y sonrisas que combinan nervios con entusiasmo. El primer día de clases no solo se vive en la puerta de la escuela: también se escenifica en redes sociales. Padres y madres publican fotos con orgullo, emojis de emoción y frases que mezclan ternura con vértigo. ¿Qué nos impulsa a compartir ese instante íntimo de manera tan pública?

Una primera clave está en la necesidad de pertenencia. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow incluyó el sentido de afiliación como uno de los pilares de su conocida teoría de la motivación. Sentir que formamos parte de un grupo —en este caso, la comunidad de padres— aporta seguridad y validación. Publicar la foto del primer día es, en parte, un gesto de integración: “Estamos en esta etapa”, “nos toca vivir esto”, “somos parte”.

Las redes sociales amplifican ese impulso. El sociólogo Zygmunt Bauman habló de una “modernidad líquida” en la que los vínculos son más frágiles y cambiantes. En ese contexto, las publicaciones funcionan como anclas simbólicas. El álbum digital reemplaza, en parte, al álbum familiar de antaño, pero con una diferencia sustancial: ahora la escena no se guarda en un cajón, se exhibe. Y esa exhibición genera respuesta inmediata: likes, comentarios, mensajes privados. Microvalidaciones que refuerzan el gesto inicial.

También hay una dimensión identitaria. La socióloga Erving Goffman planteó que, en la vida social, las personas “actúan” frente a una audiencia, administrando la imagen que desean proyectar. Las redes son hoy ese escenario ampliado. Mostrar el primer día de clases no solo habla del hijo: habla del adulto que acompaña, organiza, cuida. Es una forma de decir —sin decirlo explícitamente— “estamos haciendo las cosas bien”.

Un escolar con su túnica y moña frente a la escuela. Foto: Archivo El País

Pero el fenómeno no se reduce al deseo de aprobación externa. Compartir puede ser también una manera de elaborar la propia emoción. El inicio escolar marca crecimiento, autonomía y, para muchos padres, una pequeña despedida simbólica. Publicar la foto ayuda a ritualizar ese pasaje. La antropología ha mostrado que los ritos —aunque se transformen— siguen siendo necesarios para ordenar la experiencia. La red social, en este caso, se convierte en escenario de un rito contemporáneo.

Hay, además, un componente aspiracional. Las imágenes suelen mostrar sonrisas y entusiasmo, aun cuando puertas adentro haya llanto o ansiedad. No se trata necesariamente de falsedad, sino de selección: elegimos qué fragmento de la realidad mostrar. En tiempos donde la comparación es constante, exhibir momentos felices puede funcionar como confirmación de que la vida avanza “como debería”.

Una clase de una escuela pública. Foto: Fernando Ponzetto.

Sin embargo, este gesto también invita a una reflexión. ¿Publicamos por impulso propio o por presión tácita? ¿Compartimos para celebrar o para no quedar afuera de la conversación colectiva? La línea es fina. La cultura digital tiende a convertir lo íntimo en espectáculo, y lo cotidiano en contenido.

Quizás la respuesta no sea dejar de publicar, sino hacerlo con conciencia. Entender que detrás de esa foto hay algo más que una mochila nueva: hay orgullo, nostalgia, pertenencia y construcción de identidad. En definitiva, el primer día de clases no solo inaugura un ciclo escolar. También inaugura, año tras año, una escena pública donde los adultos buscamos decir, entre likes y comentarios: “Nuestros hijos crecen… y nosotros con ellos”.